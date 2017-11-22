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Giriş Tarihi: 22.11.2017 15:53 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 12:17

Dünyanın en tuhaf hastalıkları

Dünyanın en tuhaf hastalıkları

Zimbabwe 'nin devekuşu halkı, sadece iki ayak parmakları var.

Dünyanın en tuhaf hastalıkları

Zambezi Nehri Vadisi'nde yaşayan Vadoma kabilesi olarak biliniyorlar.

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Dünyanın en tuhaf hastalıkları

Ayakların üzerinde sadece iki ayak parmağı var. Orta ayak parmakları yok ve ikisi de çarpık.

Dünyanın en tuhaf hastalıkları

Vadoma kabilesi 'ektrodactyly' olarak adlandırılan nadir bir rahatsızlıktan muzdarip ve bu durumun popülasyonun dörtte birini etkilediği biliniyor.

Dünyanın en tuhaf hastalıkları

Vadomalar arasında genetik havuz küçük olması nedeniyle bu genetik hastalık Vadoma'da yaygın olarak kalmaktadır. Bir başka deyişle üyelerin grup dışında evlenmesi kabile yasalarına aykırıdır.

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