Dünyanın en tuhaf hastalıkları

Zimbabwe 'nin devekuşu halkı, sadece iki ayak parmakları var. Zambezi Nehri Vadisi'nde yaşayan Vadoma kabilesi olarak biliniyorlar. Ayakların üzerinde sadece iki ayak parmağı var. Orta ayak parmakları yok ve ikisi de çarpık. Vadoma kabilesi 'ektrodactyly' olarak adlandırılan nadir bir rahatsızlıktan muzdarip ve bu durumun popülasyonun dörtte birini etkilediği biliniyor. Vadomalar arasında genetik havuz küçük olması nedeniyle bu genetik hastalık Vadoma'da yaygın olarak kalmaktadır. Bir başka deyişle üyelerin grup dışında evlenmesi kabile yasalarına aykırıdır. BREZİLYA'nın Rio de Janeiro kentinde yaşayan 53 yaşındaki Sandra De Santos, Nörofibromatozis (NF) hastalığından gençlik yıllarından bu yana muzdarip. Bu hastalık yüzünden vücudundaki kabarcıklıklarla yaşamayı öğrenen De Santos'un vücudu görünüşte ürkütse de mücadelesi takdire şayan. 17 yaşında, 3 çocuğunun babası Jose ile evlenen Sandra De Santos'un aşktan yana şansı gülmüş. Jose, eşine deliler gibi aşık olduğunu söylüyor. 10'lu yaşlarda 20'lerin başında ortaya çıkan duyma kaybı genlikle ilk semptomdur. NF1'in Nörofibromatozisin en sık tipi olması itibari ile bu yönergelerdeki medikal bilgi NF1'e odaklanmıştır. Tabiî ki temel fikir bu ağı genişletmek ve mümkün olduğunca NF2 ile etkilenen bireylerin takip edilmesine yönelik tavsiyeleri de bir araya getirmektir. Hindistan'da şiddetli ağrı şikayetiyle dişçiye giden gencin ağzından 6 saat süren operasyonla tam 232 küçük diş çıkarıldı. Mumbai'de yaşanan ve dünya dişçilik tarihine geçecek olay, Maharashtrayan eyaletinin Buldhana bölgesinde yaşayan 17 yaşındaki Ashik Gavai'nin sağ alt çenesindeki ağrı üzerine ailesi tarafından doktora götürülmesiyle başladı. Doktor Sunanda Dhivare ve operasyona katılan doktorların, dişçilik tarihi açısından önemli gördükleri bu operasyon için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurmayı düşündükleri belirtildi. Gencin dişindeki rahatsızlığın, bir tür kompleks diş tümörü olarak adlandırılan ''odontoma'' olduğu bildirildi.Bu hastalık kişinin yemekleri öğütmesinde ve yutkunmasında ciddi zorluklara neden oluyor. Hindistan'da sıra dışı görünümlü bebek ülkeyi adeta kasıp kavurdu. Nadir bulunan bir hastalık nedeniyle küçük kafaya ve büyük gözlere sahip bebek, ülkenin ruhani lideri Buda'ya benzetilmesiyle geniş yankı uyandırdı. Annesinin bile emzirmekte çekindiği bebeği görmek için köylüler sıraya dizildi. Doktorlar, çocuğun uzun süre yaşayamayacağını belirtiyor. Pazartesi günü doğum yapan 35 yaşındaki anne çocuğu kucağına alınca şok geçirdi. Çünkü çocuğun kafası çok küçük ve gözleri çok büyüktü. Doktorlar çocukta anne karnında iken 'genetik palyaço' hastalığının geliştiğini ve bazı organların gelişimini tamamlamadan çocuğun dünyaya geldiğini belirtti. Tanrılarının ruhunun çocuğun bedenine girdiğine inanan köylüler, annenin evine akın etti. Özellikle çocuğun Hindu inancında kutsal kabul edilen Buda'ya ve reenkarnasyon tanrısı kabul edilen Haruman'a benzemesi ülkede büyük ses getirdi.Daha önceki çocukları sağlıklı olan anne, uzaylılara benzeyen bir çocuk dünyaya getirdiğine inanamadığını ve çocuğu ilk gördüğünde doğumu yapan hemşireye, 'Çocuğu gözümün önünden al' dediği söyledi.Doktorlar çocuğun çok uzun süre yaşayamayacağını belirtti. Bangladeş'te yaşayan sekiz yaşında ki Mehendi Hassan isimli çocuk yaşadığı nadir görülen akut deri hastalığından dolayı vücudu yavaş yavaş taşa dönüyor. Bangladeş'te eşine az rastlanır bir hastalığa sahip olan sekiz yaşındaki Mehendi Hassan, görenleri şaşkına çeviriyor. Vücudu pul pul olan ve taş gibi sertleşen çocuk, bir şeye dokunduğunda acı çekiyor.Sekiz yaşındaki çocuk, kendisini görenleri korkuttuğu ve herhangi bir şeye dokunduğu zaman acı çektiği için hayatının tümünü evde geçirmek zorunda kalıyor. Kendisini taşa çeviren hastalığından dolayı toplum tarafından dışlanıyor. Yüzü normal görülen çocuğun vücudunun diğer kısımlarında pullanmalar oluyor ve çocuk bu yüzden yürümekte veya herhangi bir şeye dokunmakta güçlük çekiyor. Anne çocuğunun 12 günlük iken vucudunda bazı yaralar gördüklerini ve bu yaraların sivrisinek sokmasından dolayı oluştuğunu düşündükleri için pek umursamadıklarını söyledi. Zamanla bu yaralar çocuğun vücudunun büyük bölümünü sarmaya başlaması üzerine ebeveynleri, oğullarını doktora götürdü. Ama tüm ilaçlar denenmesine rağmen çocuğun hastalığına bir çare bulunamadı. Endonezya'da yaşayan 35 yaşındaki Sulami 10 yıldır hareketsiz duruyor.Hastalığının adı Ankylosing Spondylitis ve bu hastalık omurgadan başlayarak tüm iskelet sistemini etkiliyor ve hareketsiz bırakıyor. Sulami eğilemiyor, doğru düzgün hareket edemiyor. Sürekli düz bir durumda olması gerekiyor. Aksi halde acı çekiyor. Hastalık sağlam bir fizyoterapi ve egzersiz tedavisiyle ortadan kaldırılabiliyor. Ancak, genç kadının birlikte yaşadığı 90 yaşındaki babaannesinin bunu karşılaması imkansız. Hastalığın kendisi ölümcül olmasa da sürekli aynı pozisyonda durmak başka hastalıklara davet çıkarabiliyor. İsmi verilmeyen Hintli bir genç gün geçtikçe büyüyen ve yaşamını engelleyen bu kuyruğundan geçtiğimiz günlerde girdiği bir operasyonla kurtuldu... Doktorlar aileyi suçladı, çünkü bu kuyruk Hindistan'daki insanlar için şans anlamına geliyordu ve aile sadece bu inançları yüzünden çocuklarını hiç tedavi ettirmemişlerdi. Şimdilerde yaklaşık 18 cm'lik bu parçanın başarıyla alınması sonucu çocuk artık normale döndü. Durdurulamayan doku büyümesi, Yuanhai'nin dişlerinin ezilmesine ve sağır olmasına neden oldu. Hayatının seyrini değiştirecek ameliyatı bekleyen Yuanhai için bağış toplanıyor. Yüzündeki doku büyümesi sebebiyle yıllar içerisinde yüzü giderek büyüyen 53 yaşındaki Xia Yuanhai'ye 'uzaylı' lakabı takılmış. Dailymail'de yer alan habere göre; Durdurulamayan doku büyümesi, Yuanhai'nin dişlerinin ezilmesine ve sağır olmasına neden oldu. Hayatının seyrini değiştirecek ameliyatı bekleyen Yuanhai için bağış toplanıyor. Çin'de yaşayan Xia Yuanhai'nin 66 yaşındaki abisi Xia Yuanchang, kardeşi Xia Yuanhai'nin hastalığının yetişkinlik döneminde ortaya çıktığını ve tedavi için yüklü miktarda para gerektiğini açıkladı. Maddi imkansızlık nedeniyle Xia Yuanhai daha gençken tıbbi yardım alamadı. Geçen yılların ardından ise yüz deformitesi iyice ağırlaştı.Kardeşinin zor durumda olduğunu söyleyen abi Xia Yuanchang, tedavi masraflarını karşılayabilmek için bağış topluyor. Çin'de yaşayan Zhang Ruifang isimli bu kadın geçtiğimiz bundan 5 yıl önce doktorları hayrete düşüren bu boynuzu yüzünden gündeme gelmişti. 100 yaşını geçen bu yaşlı kadının 6 santimetrelik boynuzu görenleri hayrete düşürmüştü. En son 2011 yılında görüntülenen yaşlı kadının son hali şaşırttı... Zhang Ruifang'ın o son görüntüsü. Hypertrichosis aka 'Werewolf Syndrome' Aşırı kıllanma şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu hastalığa yakalanan çocukların yüzlerinde ve diğer bölgelerinde uzun siyah kıllar çıkmaktadır. Hastalar kurtlara benzediklerinden, söz konusu hastalık, kurt adam sendromu olarak adlandırılmıştır. Neurofibromatosis (NF) kemikleri, yumuşak dokuyu, deriyi ve sinir sistemini etkileyen genetik bir hastalıktır. Noma Dişeti veya yanakta siyaha yakın renkte bir ülser yani yara şeklinde başlar. Kısa zamanda etrafa yayılır. Macrodactyly El ve Ayak parmaklarının aşırı iri oluşu Progeria Epidermodysplasia Verruciformis Maggot Infestation Polymelia Diprosopus Haemangioma Haemangioma Haemangioma Cutaneous Horns Korn kutaneum (deride boynuzsu çıkıntı), uzunluğu birkaç milimetre ile birkaç santimetre arasında değişen, boynuzumsu görünümde hiperkeratotik lezyonlardır. Korn kutaneum sıklıkla yüz, kulaklar ve güneş gören diğer alanlarda görülür.