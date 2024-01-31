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Haberler Yaşam Dünyanın en turistik şehirleri açıklandı! Listede Türkiye'den de 3 kent var: İşte en turistik şehirler
Giriş Tarihi: 31.01.2024 21:06 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 21:06

Dünyanın en turistik şehirleri açıklandı! Listede Türkiye'den de 3 kent var: İşte en turistik şehirler

Dünyanın en turistik şehirleri listesi açıklandı. Londra merkezli Euromonitor şirketi tarafından hazırlanan listede; şehirlerin ekonomik, ticari ve turizm performansları dikkate alındı. Listede Türkiye'den de 3 şehir bulunuyor. İşte dünyanın en turistik şehirleri...

Dünyanın en turistik şehirleri açıklandı! Listede Türkiye’den de 3 kent var: İşte en turistik şehirler

Londra merkezli "Euromonitor" adlı pazar araştırma şirketi, dünyanın en turistik 100 şehrini açıkladı.

Dünyanın en turistik şehirleri açıklandı! Listede Türkiye’den de 3 kent var: İşte en turistik şehirler

Şehirlerin ekonomik ve turizm performansı gibi kriterlerin dikkate alındığı listede Türkiye'den de 3 şehir bulunuyor.

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Dünyanın en turistik şehirleri açıklandı! Listede Türkiye’den de 3 kent var: İşte en turistik şehirler

İŞTE DÜNYANIN EN TURİSTİK ŞEHİRLERİ

1- Paris, Fransa

Dünyanın en turistik şehirleri açıklandı! Listede Türkiye’den de 3 kent var: İşte en turistik şehirler

2. Dubai

Dünyanın en turistik şehirleri açıklandı! Listede Türkiye’den de 3 kent var: İşte en turistik şehirler

3. Madrid

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