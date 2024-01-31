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Dünyanın en turistik şehirleri açıklandı! Listede Türkiye'den de 3 kent var: İşte en turistik şehirler
Giriş Tarihi: 31.01.2024 21:06
Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
21:06
Dünyanın en turistik şehirleri açıklandı! Listede Türkiye'den de 3 kent var: İşte en turistik şehirler
Dünyanın en turistik şehirleri listesi açıklandı. Londra merkezli Euromonitor şirketi tarafından hazırlanan listede; şehirlerin ekonomik, ticari ve turizm performansları dikkate alındı. Listede Türkiye'den de 3 şehir bulunuyor. İşte dünyanın en turistik şehirleri...