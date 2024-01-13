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Haberler Yaşam Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesine Türk erkekleri damga vurdu! Listenin ilk sırasındaki isim ise...
Giriş Tarihi: 13.01.2024 17:10 Güncelleme Tarihi: 13.01.2024 17:20

Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesine Türk erkekleri damga vurdu! Listenin ilk sırasındaki isim ise...

TC Candler, her yıl kullanıcıları ile birlikte dünyanın en güzel yüzlerini seçiyor ve listeliyor. Dünyanın en yakışıklı erkeklerinin de belli olduğu listede, 100 erkek arasında Türk erkekleri damgasını vurmuş görünüyor. İşte dünyaca beğenilen o isimler...

Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesine Türk erkekleri damga vurdu! Listenin ilk sırasındaki isim ise...

1. HENRY CAVILL

Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesine Türk erkekleri damga vurdu! Listenin ilk sırasındaki isim ise...

2- HYUNJİN, Güney koreli şarkıcı ve dansçı

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Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesine Türk erkekleri damga vurdu! Listenin ilk sırasındaki isim ise...

3. TİMOTHÉE CHALAMET, Amerikalı-fransız oyuncu

Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesine Türk erkekleri damga vurdu! Listenin ilk sırasındaki isim ise...

4. CHRİS HEMSWORTH

Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesine Türk erkekleri damga vurdu! Listenin ilk sırasındaki isim ise...

5- KEUNG TO, Hong konglu şarkıcı ve oyuncu

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