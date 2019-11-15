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  • Dünyanın en yakışıklı ünlü erkekleri belli oldu! Listede sürpriz 3 Türk oyuncu var!

Dünyanın en yakışıklı ünlü erkekleri belli oldu! Listede sürpriz 3 Türk oyuncu var!

Dünyanın en yakışıklı yıldızları kimler? Bu sorunun her yıl cevabını arayan ünlü Amerikan internet sitesi bu yıl da zirvedekileri belirledi. Dünyanın en yakışıklı erkekleri ABD'li internet sitesi Top Beauty World tarafından açıklandı. 2019'un en yakışıklı erkeklerini duyuran sitenin listesinde 3 de Türk yer aldı. 'den 3 isim kendine dünyanın en yakışıklı erkekleri listesinde yer bulurken, 1 isim ilk 10'a girdi. Peki dünya basınının odağını çevirdiği yakışıklı erkekler listesinde kimler var? İşte 3 Türk isminde yer aldığı dünyaın en yakışıklı erkekleri listesi...

Giriş Tarihi: 15.11.2019 18:24 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019 18:29
Dünyanın en yakışıklı ünlü erkekleri belli oldu! Listede sürpriz 3 Türk oyuncu var!

Dünyanın en yakışıklı erkekleri ABD'li internet sitesi Top Beauty World tarafından açıklandı. 2019'un en yakışıklı erkeklerini duyuran sitenin listesinde 3 de Türk yer aldı. 'den 3 isim kendine dünyanın en yakışıklı erkekleri listesinde yer bulurken, 1 isim ilk 10'a girdi. Peki dünya basınının odağını çevirdiği yakışıklı erkekler listesinde kimler var?

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Dünyanın en yakışıklı ünlü erkekleri belli oldu! Listede sürpriz 3 Türk oyuncu var!
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Dünyanın en yakışıklı ünlü erkekleri belli oldu! Listede sürpriz 3 Türk oyuncu var!
Dünyanın en yakışıklı ünlü erkekleri belli oldu! Listede sürpriz 3 Türk oyuncu var!
Dünyanın en yakışıklı ünlü erkekleri belli oldu! Listede sürpriz 3 Türk oyuncu var!
Dünyanın en yakışıklı ünlü erkekleri belli oldu! Listede sürpriz 3 Türk oyuncu var!
Dünyanın en yakışıklı ünlü erkekleri belli oldu! Listede sürpriz 3 Türk oyuncu var!
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