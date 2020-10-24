Dünyanın en yaşlı armut ağacı Artvin'de

Ağacın genetik kaynak olması noktasında çok büyük bir öneme sahip olduğunun altını çizen Tüfekçioğlu, şu değerlendirmede bulundu: "Bu ağaçlardan tohum alma, genetik çalışmalar yapma noktasında çok önemli. Bugüne kadar tescil altına alınmış olmaması ciddi bir eksiklik. Biz de bilimsel veriler eşliğinde tescil edilip koruma altına alınması için gerekli girişimlerde bulunacağız. Bu bölge, Artvin ve Şavşat için önemli bir değer. Muhakkak korunması gerekiyor. Durumu son derece iyi, sağlıklı gözüküyor, kuruma belirtisi yok. Bu ağacı, anıt ağaç olarak tescil ettirip koruma altına aldırarak önemli bir iş yapmış olacağız. Bunun heyecanı içindeyiz."