Dünyanın en yaşlı armut ağacı Artvin'de

Tüfekçioğlu, ilk ölçüm ve incelemelerde ağacın boyunu 6,5 metre, gövde çapını da 2,1 metre olarak tespit ettiklerini belirterek, "Armut ağacının 1500-2 bin arasında yaşa sahip olduğunu düşünüyoruz. Ağaç bu özellikleriyle ülkemizin ve dünyanın en yaşlı armut ağacı olabilir. ABD'de 410 yaşında, Romanya'da da 610 yaşında bir armut ağacı olduğu bilgilerimizde mevcut. Buradaki ağaç dünyadaki en yaşlı armut ağacı olarak gözüküyor. Gerçekten muhteşem bir ağaç. Halen canlı ve armut vermeye devam ediyor. Burada korunmuş olması büyük bir şans." dedi.