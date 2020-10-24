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Haberler Galeri Dünyanın en yaşlı armut ağacı Artvin'de

Dünyanın en yaşlı 'de

'de keşfedilen ve dünyanın en yaşlı olduğu tahmin edilen ağacın tescil başvurusu yapılacak. Çoruh Üniversitesi'nden Prof. Dr. Aydın Tüfekçioğlu, Artvin'in Şavşat ilçesi Yoncalı köyündeki ağaç ile ilgili olarak "Tescil altına alınarak korunması çok önemli. Çünkü bunlar bizim için önemli genetik kaynak ve ekolojik değerler. Bu ağaç, 1500-2 bin arasında yaşa sahip. Türkiye'nin ve dünyanın en yaşlı armut ağacı olabilir" dedi.

AA
Giriş Tarihi: 24.10.2020 17:08 Güncelleme Tarihi: 24.10.2020 17:11
Dünyanın en yaşlı armut ağacı Artvin'de

Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın Tüfekçioğlu, Artvin'in Şavşat ilçesi Yoncalı köyündeki 1500-2 bin arasında yaşa sahip armut ağacının, Türkiye'nin ve dünyanın en yaşlı olabileceğini söyledi.

Dünyanın en yaşlı armut ağacı Artvin'de

Yoncalı köyüne gelerek armut ağacının bulunduğu alanda inceleme yapan Prof. Dr. Tüfekçioğlu, gazetecilere ağacın özellikleri hakkında bilgi verdi.

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Dünyanın en yaşlı armut ağacı Artvin'de

Tüfekçioğlu, ilk ölçüm ve incelemelerde ağacın boyunu 6,5 metre, gövde çapını da 2,1 metre olarak tespit ettiklerini belirterek, "Armut ağacının 1500-2 bin arasında yaşa sahip olduğunu düşünüyoruz. Ağaç bu özellikleriyle ülkemizin ve dünyanın en yaşlı olabilir. ABD'de 410 yaşında, Romanya'da da 610 yaşında bir armut ağacı olduğu bilgilerimizde mevcut. Buradaki ağaç dünyadaki en yaşlı armut ağacı olarak gözüküyor. Gerçekten muhteşem bir ağaç. Halen canlı ve armut vermeye devam ediyor. Burada korunmuş olması büyük bir şans." dedi.

Dünyanın en yaşlı armut ağacı Artvin'de

Ağacın genetik kaynak olması noktasında çok büyük bir öneme sahip olduğunun altını çizen Tüfekçioğlu, şu değerlendirmede bulundu: "Bu ağaçlardan tohum alma, genetik çalışmalar yapma noktasında çok önemli. Bugüne kadar tescil altına alınmış olmaması ciddi bir eksiklik. Biz de bilimsel veriler eşliğinde tescil edilip koruma altına alınması için gerekli girişimlerde bulunacağız. Bu bölge, ve Şavşat için önemli bir değer. Muhakkak korunması gerekiyor. Durumu son derece iyi, sağlıklı gözüküyor, kuruma belirtisi yok. Bu ağacı, anıt ağaç olarak tescil ettirip koruma altına aldırarak önemli bir iş yapmış olacağız. Bunun heyecanı içindeyiz."

Dünyanın en yaşlı armut ağacı Artvin'de

Tüfekçioğlu, aldıkları numuneler sonrası ağacın tam yaşını laboratuvarlar ortamında tespit edeceklerine dikkati çekerek, "Anıt ağaç olarak tescillenmesi için elimizdeki verilerle birlikte Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuracağız. Ağacın tescil altına alınarak korunması çok önemli. Çünkü bunlar bizim için önemli genetik kaynak ve ekolojik değerler." ifadesini kullandı.

Dünyanın en yaşlı armut ağacı Artvin'de
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Dünyanın en yaşlı armut ağacı Artvin'de
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