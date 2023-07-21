Dünyanın en zehirlisi: O ilimizde görüldü!

İlginç örümceğin eşinin de yakınlarda olabileceğini ve hatta yavrularının da çevrede bulunabileceğini kaydeden Diker, bu yüzden de Engürü Sitesi sakinleriyle, siteye gelip-giden misafirlerin bu örümceğe karşı son derece dikkatli olması gerektiğini vurguladı.



