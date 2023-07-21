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Haberler Yaşam Dünyanın en zehirlisi: O ilimizde görüldü!
Giriş Tarihi: 21.07.2023 11:46 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023 11:46

Dünyanın en zehirlisi: O ilimizde görüldü!

Balıkesir'de dünyanın en zehirli örümcek türleri arasında gösterilen ve kendi eşlerini yemeleriyle de tanınan "Argiope Lobata" görüntülendi!

İHA
Dünyanın en zehirlisi: O ilimizde görüldü!

Balıkesir Ayvalık'ın Sahilkent Mahallesi, Engürü Sitesi'nde görünen Argiope Lobata örümceğini fark eden İstanbul Üniversitesi Veteriner Sağlık bölümü son sınıf öğrencisi Zeynep Diker hemen cep telefonuyla ilginç canlıyı fotoğrafladı.

Dünyanın en zehirlisi: O ilimizde görüldü!

Fotoğraflanan örümceğin bir eşek arısını kıskacının arasına alıp, zehriyle öldürdüğü gözlendi.

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Dünyanın en zehirlisi: O ilimizde görüldü!

Çektiği fotoğrafı üniversitedeki öğretmenlerine gönderip, bilgi alan ve bununla da yetinmeyip internet üzerinden örümceğin fotoğrafını eşleştiren Zeynep Diker, canlının son derece zehirli olduğunu öğrendikten sonra epey korktuğunu söyledi.

Dünyanın en zehirlisi: O ilimizde görüldü!

İlginç örümceğin eşinin de yakınlarda olabileceğini ve hatta yavrularının da çevrede bulunabileceğini kaydeden Diker, bu yüzden de Engürü Sitesi sakinleriyle, siteye gelip-giden misafirlerin bu örümceğe karşı son derece dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Dünyanın en zehirlisi: O ilimizde görüldü!

ÇOK ZEHİRLİ...
Farklı desenleri ile oldukça ilgi çekici olan "argiope lobata" türü örümceğin oldukça zehirli olduğu; örümceğin taşıdığı zehirin, insan vücudundaki sinir hücrelerini öldüren ve insanın hayatını kaybetmesine neden olurken, ölümcül zehrin tıp dünyasında ise 'nörodejeneratif' hastalığının tedavisinde kullanıldığı da öğrenildi.

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