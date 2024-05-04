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80 yıl önce çekilen fotoğrafa kimse açıklama yapamıyor: Dünya bu kareleri konuşuyor! Tüyleri diken diken etti
Giriş Tarihi: 04.05.2024 11:14
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
11:18
80 yıl önce çekilen fotoğrafa kimse açıklama yapamıyor: Dünya bu kareleri konuşuyor! Tüyleri diken diken etti
Dünyada insan aklının çözemediği, bilimin açıklayamadığı, insanları dehşete düşüren birçok olaydan söz ediliyor. Fotoğraflar ve videolar ise bu olayların kanıtı olarak gösteriliyor. Bu listede aile üyeleri tarafından yıllar sonra fark edilmiş gizemlere sahip kareler yer alıyor. Fotoğraflar, Reddit, Paranormal360, Angelsghosts, Examiner, Complex ve farklı birkaç site tarafından paylaşıldı.