80 yıl önce çekilen fotoğrafa kimse açıklama yapamıyor: Dünya bu kareleri konuşuyor! Tüyleri diken diken etti

İnternet platformlarından paylaşılan bir kare büyük gizem yarattı ve tüyleri diken diken etti! ABD'nin Alabama eyaletinde yaşayan bir adam, ailesine ait fotoğrafları sosyal medyada paylaşmaya karar verdi. Büyükannesi ve büyükbabasının yeni evli olduğu yıllara ait bir fotoğrafı hesabında paylaştı. Fakat adamın arkadaşlarından birinin yaptığı yorumla birlikte fotoğrafta daha önce fark edilmemiş, kan donduran bir detay ortaya çıktı. 1944 yılında çekilmiş olduğu belirtilen kare kısa süre içinde binlerce kez paylaşıldı ve tartışmaya neden oldu.