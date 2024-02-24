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Haberler Yaşam Binlerce şehir arasından dünyanın "lezzet başkentleri" seçildi! İlk 10'da Türkiye'den bu şehir var...
Giriş Tarihi: 24.02.2024 15:39 Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 16:16

Binlerce şehir arasından dünyanın "lezzet başkentleri" seçildi! İlk 10'da Türkiye'den bu şehir var...

Tasteatlas veritabanında bulunan 16.601 şehir arasından en "lezzet dolu" yemeklere sahip olan kentler seçildi. 395.205 (271.819 geçerli) kullanıcı oyuna göre, en sık servis edilen bölgesel ve ulusal yemekler açısından en iyi ortalama derecelendirmeler belirlendi ve ilk 10'a Türkiye'den bu şehir de adını yazdırdı. İşte ayrıntılar...

Binlerce şehir arasından dünyanın lezzet başkentleri seçildi! İlk 10’da Türkiye’den bu şehir var...

1- İtalya / Roma

Bilinen lezzetleri; Pizza al taglio, Pasta carbonara, Cacio e pepe, Amatriciana, Panna cotta

Binlerce şehir arasından dünyanın lezzet başkentleri seçildi! İlk 10’da Türkiye’den bu şehir var...

2 - İtalya / Bologna

Bilinen lezzetleri; Tagliatelle al ragù alla Bolognese, Tortellini in brodo, Lasagne alla Bolognese, Cotoletta alla Bolognese, Tiramisù

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Binlerce şehir arasından dünyanın lezzet başkentleri seçildi! İlk 10’da Türkiye’den bu şehir var...

3 - İtalya / Napoli

Bilinen lezzetleri; Pizza Margherita, Sfogliatella, Zeppole, Taralli, Pasta e patate

Binlerce şehir arasından dünyanın lezzet başkentleri seçildi! İlk 10’da Türkiye’den bu şehir var...

4 - Avusturya / Viyana

Bilinen lezzetleri; Wiener Schnitzel, Apfelstrudel, Topfenstrudel, Kaiserschmarrn, Krapfen

Binlerce şehir arasından dünyanın lezzet başkentleri seçildi! İlk 10’da Türkiye’den bu şehir var...

5 - Japonya / Tokyo

Bilinen lezzetleri; Sashimi, Sushi, Yakitori, Yakiniku, Miso Çorbası

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