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Binlerce şehir arasından dünyanın "lezzet başkentleri" seçildi! İlk 10'da Türkiye'den bu şehir var...
Giriş Tarihi: 24.02.2024 15:39
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024
16:16
Binlerce şehir arasından dünyanın "lezzet başkentleri" seçildi! İlk 10'da Türkiye'den bu şehir var...
Tasteatlas veritabanında bulunan 16.601 şehir arasından en "lezzet dolu" yemeklere sahip olan kentler seçildi. 395.205 (271.819 geçerli) kullanıcı oyuna göre, en sık servis edilen bölgesel ve ulusal yemekler açısından en iyi ortalama derecelendirmeler belirlendi ve ilk 10'a Türkiye'den bu şehir de adını yazdırdı. İşte ayrıntılar...