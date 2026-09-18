Dünya'nın şekli değişiyor! Bilim insanları 2029'u işaret etti: "Eskisi gibi olmayacak..."

Kutuplar önceleri yılda yaklaşık 0,5 milimetre yükselirken bu oran zaman içinde 1 milimetreye yaklaştı. Aynı dönemde ekvator kuşağında buna yakın bir hızla çökme meydana geldi. Sonuç olarak katı Dünya'nın şekli, çok küçük ölçekte de olsa daha az basık ve biraz daha yuvarlak hâle geliyor.