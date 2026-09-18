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Dünya'nın şekli değişiyor! Bilim insanları 2029'u işaret etti: 'Eskisi gibi olmayacak...'
Giriş Tarihi: 18.09.2026 14:17
Güncelleme Tarihi: 18.09.2026 14:18
Dünya'nın şekli değişiyor! Bilim insanları 2029'u işaret etti: "Eskisi gibi olmayacak..."
Uzaydan kusursuz bir küre gibi görünen Dünya'nın şekli, fark edilemeyecek kadar yavaş biçimde değişiyor. Yeni araştırma, gezegenimizin kutuplardan yükselerek daha az basık hâle geldiğini ortaya koydu. Ancak yerçekimi ölçümleri, bu dönüşümün görünenden çok daha karmaşık olduğunu gösteriyor.