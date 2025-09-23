Haberler
Dünyayı şaşkına çeviren uyku vakası: 14 yaşında uyuyup 46 yaşında uyandı
Giriş Tarihi: 23.09.2025 16:18
Dünyayı şaşkına çeviren bu olay, sıradan bir uyku deneyiminden çok uzaktı. 14 yaşında uykuya dalan Karolina Olsson, 32 yıl sonra gözlerini açtığında artık 46 yaşındaydı. Genç bir kızın hayatının tam ortasında donduğu bu inanılmaz hikaye, hem bilim insanlarını hem de duyanları hayrete düşürdü. İşte tarihe geçen bu olağanüstü uyku vakasının detayları…