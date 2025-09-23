Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 23.09.2025 16:18

Dünyayı şaşkına çeviren uyku vakası: 14 yaşında uyuyup 46 yaşında uyandı

Dünyayı şaşkına çeviren bu olay, sıradan bir uyku deneyiminden çok uzaktı. 14 yaşında uykuya dalan Karolina Olsson, 32 yıl sonra gözlerini açtığında artık 46 yaşındaydı. Genç bir kızın hayatının tam ortasında donduğu bu inanılmaz hikaye, hem bilim insanlarını hem de duyanları hayrete düşürdü. İşte tarihe geçen bu olağanüstü uyku vakasının detayları…

İsveçli Karolina Olsson, 14 yaşında gizemli bir şekilde derin uykusuna daldı ve tam 32 yıl sonra, 46 yaşında gözlerini açtığında dünya tamamen değişmişti. Bu sıra dışı olay, onu adeta gerçek hayattaki "Uyuyan Güzel" olarak hafızalara kazıdı.

Hayatının ilk 14 yılı, ailesiyle birlikte oldukça sıradan geçmişti. Ancak 1876 yılında, bir gün eve yüzü şişmiş ve dayanılmaz bir diş ağrısıyla döndü. O andan sonra her şey değişti.

Karolina, 29 Ekim 1861'de İsveç'in doğusundaki Baltık Denizi'nde yer alan Oknö Adası'nda dünyaya geldi. Mönsteras yakınlarında bulunan bu küçük ada, ileride dünyanın en ilginç vakalarından birine tanıklık edecekti.

Karolina, beş kardeşten biriydi. Yerel okula giden dört erkek kardeşi vardı, kendisi ise evde kalıp annesine günlük işlerde yardım ediyordu. Karolina'nın babası sık sık denizde olan bir balıkçıydı.

Kardeşleri gibi olmak isteyen Karolina, okuma yazma öğrenmek için zaman buldu. Bilgisini genişletmek için ailesinden onu okula kaydettirmeleri için yalvardı.

Karolina 14 yaşındayken isteksizce kabul ettiler ve derslere katılmaya başladı.

18 Şubat 1876'da Karolina okuldan eve yürüyordu. Hava her zamankinden daha soğuktu ve genç kız mümkün olduğunca çabuk eve gitmek istiyordu. Donmuş bir nehrin üzerinde kısa süre yürüdükten sonra buzda kaydı. Karolina kafasını çarptı ve düşmeden dolayı vücudunun her yerinde morluklar vardı.

Bir şekilde eve gitmeyi başardı ve ailesine olanları anlattı. Soğuk kış aylarında buzda kaymak alışılmadık bir durum değildi, bu yüzden Karolina'nın morlukları endişe verici değildi.

UYUDU VE BİR DAHA UYANMADI

Akşam yemeğini yedi, ev işlerini yaptı ve sonra yatağa girdi. Ancak genç kız ertesi sabah uyandığında bir sorun vardı. Karolina'nın başı çatlayacak gibi ağrıyordu ve dişi ağrıyordu.

Ailesi Karolina'yı günlerce yatakta kalmaya ve mümkün olduğunca dinlenmeye teşvik etti. Ama bir sabah uyanmadı.

UYUYAN GÜZEL

Kazadan kısa bir süre sonra Karolina kalkıp kahvaltı için ailesine katılmayı başaramadı. Annesi onu uyandırmak için odasına gitti ama o uyumaya devam etti. Karolina'nın nefes aldığı açıktı ama annesinin sesine tepki vermedi.

Hiçbir sarsıntı onu uyandıramadı. Garip durumu haftalarca devam etti ve Olsson ailesi yapabilecekleri tek şeyin dua etmek olduğuna inanıyordu.

Bu arada Karolina'nın annesi kızına banyo yaptırıp saçlarını yıkayarak bakıyordu. Her gün iki bardak süt ve iki bardak şekerli su veriliyordu ama genç kız hala derin uykuda gibi görünüyordu.

Komşular da Karolina'nın ortalıkta görünmediğini fark ettiler ve kıza ne olduğunu sordular. Durumunu öğrendiklerinde kasabadan insanlar onu ziyarete geldi.

Onu uyandırmaya çalıştılar. Kızın yatak odasında insanlar bağırmayı ve çeşitli şekilde uyandırmaya çalıştılar ancak Karolina'dan hiçbir yanıt gelmedi.

Aylar geçti ve kısa süre sonra tüm ada, Oknö'nün Uyuyan Güzeli Karolina'yı öğrendi. Sakinler, genç kıza yardım etmesi için anakaradan bir doktor getirdiler.

Karolina'yı ilk muayene eden sağlık görevlisi onun komada olduğunu tespit etti. Durumu alışılmadık olsa da doktor çok endişeli görünmüyordu. Adayı ziyaret etmeye devam etti ve Karolina'yı bir yıl boyunca takip etti.

Yapabileceği hiçbir şey olmadığını fark eden doktor, İskandinavya'nın önde gelen tıp dergisinin editörüne bir mektup yazdı. Karolina hakkındaki bir metnin, kıza nasıl yardım edebileceğini bilen profesyonellere ulaşmasını umuyordu.

Beklendiği gibi, uyanamayan bir kızın sıradışı hikayesi tıp camiasını büyüledi ve İsveç'in dört bir yanından doktorlar bu gizemi çözmek için Oknö'ye geldi.

Ancak hiçbir teşhis ve tedavi işe yaramadı. Yıllar boyunca Karolina ile temas halinde olan herkese göre, o sadece uyuyordu. Karolina'nın bakıcısı olduğu için tüm zamanını onunla geçiren annesi uykusunda kıpırdanıp sesler çıkardığını ama tek bir kelime bile etmediğini söyledi.

SONUNDA UYANDI

Karolina'nın annesi 1904'te vefat etti, bu da babasının onun bakıcısı olması gerektiği anlamına geliyordu. Çoğu zaman uzakta olduğu ve genç bir kadına nasıl bakılacağını bilmediği için baba bir hizmetçi tuttu.

Hizmetçiye göre, Karolina ile hiç konuşmamış veya onun konuşmasını duymamış. Hizmetçi sık sık yemeğini yatağın yanına bırakmış, ancak uyuyan kadın tek bir lokma bile yememiş.

Karolina'nın kardeşi 1907'de öldüğünde, uykusunda ağlamaya başladığı ancak gözlerinin kapalı kaldığı bildirildi. Hizmetçi daha sonra Olssonlar için çalışırken birkaç garip şey fark ettiğini söyleyecekti.

Örneğin, şekerleri bazen hiçbir açıklama yapılmadan kayboluyordu. Karolina'nın bahçedeyken şekerleri aldığından şüpheleniyordu.

3 Nisan 1908'de Karolina 32 yıl 42 gün sonra uyandı. Hizmetçi yatak odasından gelen ağlama seslerini duydu ve Karolina'yı yerde uyanık buldu.