Dünyayı şaşkına çeviren uyku vakası: 14 yaşında uyuyup 46 yaşında uyandı

Ancak hiçbir teşhis ve tedavi işe yaramadı. Yıllar boyunca Karolina ile temas halinde olan herkese göre, o sadece uyuyordu. Karolina'nın bakıcısı olduğu için tüm zamanını onunla geçiren annesi uykusunda kıpırdanıp sesler çıkardığını ama tek bir kelime bile etmediğini söyledi.