Haberler Yaşam DURSUN ZEHİR kimdir, cesedi bulundu mu? Müge Anlı ile Tatlı Sert'teki Dursun Zehir cinayeti olayı nedir, nasıl oldu bulundu mu?

Giriş Tarihi: 24.03.2022 14:21 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 14:21

Bugün Müge Anlı canlı yayınında işlenen Dursun Zehir cinayeti ile ilgili kan donduran bir itiraf geldi. Atv'nin en çok izlenen televizyon programında 71 yaşındaki adamın cinayete kurban gittiği ortaya çıkarken öte yandan "Müge Anlı'daki Dursun Zehir cinayeti olayı nedir, nasıl oldu, kimdir, cesedi bulundu mu?" soruları programın izleyenlerinin gündemindeki yerini koruyor. Pazar ilçesinde 6 Ekim 2021'de evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan 71 yaşındaki adam ile ilgili itirafçı iddiaları üzerine polis ekipleri, harekete geçti. Peki, Dursun Zehir kimdir, cinayet nasıl oldu, cesedi bulundu mu? İşte detaylar...