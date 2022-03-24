Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam DURSUN ZEHİR kimdir, cesedi bulundu mu? Müge Anlı ile Tatlı Sert'teki Dursun Zehir cinayeti olayı nedir, nasıl oldu bulundu mu?
Giriş Tarihi: 24.03.2022 14:21 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 14:21

DURSUN ZEHİR kimdir, cesedi bulundu mu? Müge Anlı ile Tatlı Sert'teki Dursun Zehir cinayeti olayı nedir, nasıl oldu bulundu mu?

Bugün Müge Anlı canlı yayınında işlenen Dursun Zehir cinayeti ile ilgili kan donduran bir itiraf geldi. Atv'nin en çok izlenen televizyon programında 71 yaşındaki adamın cinayete kurban gittiği ortaya çıkarken öte yandan "Müge Anlı'daki Dursun Zehir cinayeti olayı nedir, nasıl oldu, kimdir, cesedi bulundu mu?" soruları programın izleyenlerinin gündemindeki yerini koruyor. Pazar ilçesinde 6 Ekim 2021'de evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan 71 yaşındaki adam ile ilgili itirafçı iddiaları üzerine polis ekipleri, harekete geçti. Peki, Dursun Zehir kimdir, cinayet nasıl oldu, cesedi bulundu mu? İşte detaylar...

DURSUN ZEHİR kimdir, cesedi bulundu mu? Müge Anlı ile Tatlı Sert’teki Dursun Zehir cinayeti olayı nedir, nasıl oldu bulundu mu?

Dursun Zehir cinayeti bugün Müge Anlı ile Tatlı Sert programına damga vurdu. 2021 Ekim ayından bu yana kendisinden haber alınamayan kayıp adamla ilgili bugün kan donduran itiraf geldi. Polis ekipleri harekete geçerken programın izleyenleri "Müge Anlı'daki Dursun Zehir cinayeti olayı nedir, nasıl oldu, kimdir, cesedi bulundu mu?" soruları yanıt aramaya başladı. Son olarak olayla ilgili Rize Emniyet Müdürlüğü'nde 2 şüphelinin sorgusunun devam ettiği belirtilmişti. Peki, Dursun Zehir kimdir, cesedi bulundu mu? İşte cinayete dair detaylar...

DURSUN ZEHİR kimdir, cesedi bulundu mu? Müge Anlı ile Tatlı Sert’teki Dursun Zehir cinayeti olayı nedir, nasıl oldu bulundu mu?

MÜGE ANLI'DA ARANAN DURSUN ZEHİR OLAYINDA ŞOK İTİRAF: ÖLDÜRÜP GÖMDÜK

Müge Anlı'da aranan Durhun Zehir'in öldürüldüğü ortaya çıktı. Torunu Kerim'in arkadaşı itiraf etti, yer gösterdi. İşte ayrıntıları...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DURSUN ZEHİR kimdir, cesedi bulundu mu? Müge Anlı ile Tatlı Sert’teki Dursun Zehir cinayeti olayı nedir, nasıl oldu bulundu mu?

Pazar ilçesinde 6 Ekim 2021'de evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan Dursun Zehir ile ilgili itirafçı iddiaları üzerine polis ekipleri, harekete geçti.

DURSUN ZEHİR kimdir, cesedi bulundu mu? Müge Anlı ile Tatlı Sert’teki Dursun Zehir cinayeti olayı nedir, nasıl oldu bulundu mu?

Zehir'in öldürüldüğü iddiasının ardından, cansız bedenin gömülü olduğu değerlendirilen ilçe merkezindeki Kız Kulesi karşısında bulunan sahildeki kayalık alanda, iş makinesiyle kazı çalışması başlatıldı.

DURSUN ZEHİR kimdir, cesedi bulundu mu? Müge Anlı ile Tatlı Sert’teki Dursun Zehir cinayeti olayı nedir, nasıl oldu bulundu mu?
Kazıda, bölgeye getirilen ve kimliği açıklanmayan itirafçı, ceset olduğunu öne sürdüğü alanı gösterdikten sonra polis tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.
SON DAKİKA