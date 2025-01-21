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DÜŞÜK KPSS PUANIYLA MEMUR ALIMI | KPSS Önlisans, Lisans ve Ortaöğretim puanı 50-55-60-65-70 ile nereye atanırım?
Giriş Tarihi: 21.01.2025 12:17
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025
12:17
DÜŞÜK KPSS PUANIYLA MEMUR ALIMI | KPSS Önlisans, Lisans ve Ortaöğretim puanı 50-55-60-65-70 ile nereye atanırım?
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanıyla alım yapan kurumlar mercek altına alındı. KPSS Önlisans, Lisans ve Ortaöğretim sınav sonuçları ilan edildi. Sonuçların duyurulmasının ardından adaylar " KPSS 50-55-60-65-70 ile nereye atanırım?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Birçok kamu kurumu 2025 yılında KPSS puanıyla alım yapmaya devam ediyor. Peki, düşük KPSS puanıyla alım yapan kurumlar hangisi?