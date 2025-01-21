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Haberler Yaşam DÜŞÜK KPSS PUANIYLA MEMUR ALIMI | KPSS Önlisans, Lisans ve Ortaöğretim puanı 50-55-60-65-70 ile nereye atanırım?
Giriş Tarihi: 21.01.2025 12:17 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 12:17

DÜŞÜK KPSS PUANIYLA MEMUR ALIMI | KPSS Önlisans, Lisans ve Ortaöğretim puanı 50-55-60-65-70 ile nereye atanırım?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanıyla alım yapan kurumlar mercek altına alındı. KPSS Önlisans, Lisans ve Ortaöğretim sınav sonuçları ilan edildi. Sonuçların duyurulmasının ardından adaylar " KPSS 50-55-60-65-70 ile nereye atanırım?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Birçok kamu kurumu 2025 yılında KPSS puanıyla alım yapmaya devam ediyor. Peki, düşük KPSS puanıyla alım yapan kurumlar hangisi?

DÜŞÜK KPSS PUANIYLA MEMUR ALIMI | KPSS Önlisans, Lisans ve Ortaöğretim puanı 50-55-60-65-70 ile nereye atanırım?

KPSS Önlisans, Lisans ve Ortaöğretim puanıyla alım yapan kurumlar, personel alımına devam ediyor. 2025 yılında KPSS Puanı ile alımlar Memur ve Kamu Personeli statüsünde gerçekleşiyor. Bu yönde Belediyeler, Üniversiteler ve Bakanlıklar alımlar yapıyor. Peki, KPSS Önlisans, Lisans ve Ortaöğretim puanı 50-55-60-65-70 ile nereye atanırım? İşte, detaylar...

DÜŞÜK KPSS PUANIYLA MEMUR ALIMI | KPSS Önlisans, Lisans ve Ortaöğretim puanı 50-55-60-65-70 ile nereye atanırım?

HANGİ KURUM KAÇ KPSS PUANI İLE MEMUR PERSONEL ALIMI YAPIYOR?

KPSS Puanı ile alımlar Memur ve Kamu Personeli statüsünde yapılmaktadır.

Bu yönde Belediyeler genelde 60 KPSS Puanı ile, Üniversiteler 50 KPSS Puanı ile ve Bakanlıklar 60 - 70 KPSS Puanı ile alım yapmaktadır.

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DÜŞÜK KPSS PUANIYLA MEMUR ALIMI | KPSS Önlisans, Lisans ve Ortaöğretim puanı 50-55-60-65-70 ile nereye atanırım?

KPSS PUAN ŞARTI VE GEÇERLİLİK YILI NEDİR?

Adayların öncelikle söz konusu olan ilanlara başvuru yapabilmeleri için ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından puan almış olmaları gereklidir. Bu yönde Lise mezunları için KPSSP94, Ön Lisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 50, 55, 60,65 veya 70 puan almış olmaları gereklidir.

DÜŞÜK KPSS PUANIYLA MEMUR ALIMI | KPSS Önlisans, Lisans ve Ortaöğretim puanı 50-55-60-65-70 ile nereye atanırım?

DÜŞÜK KPSS PUANIYLA ALIM YAPAN KURUMLAR

2025 yılı içerisinde memur alımı ve personel alımı ilanları gelmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Düşük KPSS Puanı ile, Ağırlıklı olarak Belediye ve Üniversiteler Düşük KPSS İle Alım yapacak. Ancak. Bakanlıklar ve Kamu Kurumlarında Düşük KPSS Puanı ile ilan yayımlıyor.

KPSS puanıyla kamuya personel alımı yapan kurumları aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla inceleyebilirsiniz;

KAMU PERSONELİ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

DÜŞÜK KPSS PUANIYLA MEMUR ALIMI | KPSS Önlisans, Lisans ve Ortaöğretim puanı 50-55-60-65-70 ile nereye atanırım?

KPSS ORTAÖĞRETİM PUANIYLA NERELER ALIM YAPIYOR?

KPSS ortaöğretim puanıyla her yıl farklı kurumlar ihtiyaçları doğrultusunda alım yapabiliyor. Geçtiğimiz yıllarda aşağıdaki kamu kurumları KPSS ortaöğretim puanlarıyla alım gerçekleştirilmişti.

  • Sağlık Bakanlığı
  • Millî Eğitim Bakanlığı
  • Adalet Bakanlığı
  • Tarım ve Orman Bakanlığı
  • Millî Savunma Bakanlığı
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
  • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
  • Orman Genel Müdürlüğü
  • Jandarma Genel Komutanlığı
  • Emniyet Genel Müdürlüğü
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