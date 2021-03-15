Düşük, orta ve yüksek riskli iller ile İzmir, Ankara, İstanbul risk haritasında hangi renk kodu? Türkiye'de il il koronavirüs risk haritası yayınlandı!

Mart ayının ilk gününde düzenlenen Kabine Toplantısı ile beraber verilen yeni normalleşme kararları bilindiği üzere düzenlenen Türkiye korona risk haritası göz önüne alarak hazırlandı. Bu haritada iller dört ayrı grupta değerlendirildi. Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller bu kapsamda dört farklı renkle temsil edildi. Bu noktada illerin renk kodu göz önüne alınarak normalleşme adımları da uygulamaya geçti. Düşük riskli iller; Mavi, Orta riskli iller; Sarı, Yüksek riskli iller; Turuncu, Çok Yüksek riskli iller; Kırmızı renk kodları ile gösterilirken yeni korona risk haritası normalleşme sürecinde ülke çapında gündemde yer almaya devam ediyor.