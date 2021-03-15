Düşük, orta ve yüksek riskli iller ile İzmir, Ankara, İstanbul risk haritasında hangi renk kodu? Türkiye'de il il koronavirüs risk haritası yayınlandı!

Aralık ayından bu yana uygulanan kısıtlamalar bilindiği üzere Mart ayının ilk günü uygulanan kabine toplantısı ile beraber normalleşme adımları uygulamaya geçmişti. Normalleşme kararları il bazlı olarak uygulamaya geçerken bu noktada Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan korona risk haritası baz alındı. İl il renk kodları ile oluşturulan haritada; Düşük riskli iller; Mavi, Orta riskli iller; Sarı, Yüksek riskli iller; Turuncu, Çok Yüksek riskli iller; Kırmızı renkle temsil edildi. Türkiye korona risk haritasının aynı zamanda iki haftada bir vaka sayılarına göre; güncelleneceği bildirilmişti.

İŞTE TÜRKİYE'NİN GÜNCEL KORONA RİSK HARİTASI!

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan risk haritasında; haftalık vaka sayısı 100 binde 10'un altındaki iller "düşük", 11-35 arası "orta", 36-100 arası "yüksek", 100'ün üstündeki iller ise "çok yüksek" riskli' sayılıyor. Normalleşme ve kısıtlama kararları ise illerdeki risk düzeyine göre uygulamaya geçiyor.