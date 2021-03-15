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Düşük, orta ve yüksek riskli iller ile , , risk haritasında hangi renk kodu? Türkiye'de il il koronavirüs risk haritası yayınlandı!

Mart ayının ilk gününde düzenlenen Kabine Toplantısı ile beraber verilen yeni normalleşme kararları bilindiği üzere düzenlenen göz önüne alarak hazırlandı. Bu haritada iller dört ayrı grupta değerlendirildi. Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller bu kapsamda dört farklı renkle temsil edildi. Bu noktada illerin renk kodu göz önüne alınarak normalleşme adımları da uygulamaya geçti. Düşük riskli iller; Mavi, Orta riskli iller; Sarı, Yüksek riskli iller; Turuncu, Çok Yüksek riskli iller; Kırmızı renk kodları ile gösterilirken yeni korona risk haritası normalleşme sürecinde ülke çapında gündemde yer almaya devam ediyor.

Giriş Tarihi: 15.03.2021 07:15 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021 16:18
Düşük, orta ve yüksek riskli iller ile İzmir, Ankara, İstanbul risk haritasında hangi renk kodu? Türkiye'de il il koronavirüs risk haritası yayınlandı!

Aralık ayından bu yana uygulanan kısıtlamalar bilindiği üzere Mart ayının ilk günü uygulanan kabine toplantısı ile beraber normalleşme adımları uygulamaya geçmişti. Normalleşme kararları il bazlı olarak uygulamaya geçerken bu noktada Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan korona risk haritası baz alındı. İl il renk kodları ile oluşturulan haritada; Düşük riskli iller; Mavi, Orta riskli iller; Sarı, Yüksek riskli iller; Turuncu, Çok Yüksek riskli iller; Kırmızı renkle temsil edildi. Türkiye korona risk haritasının aynı zamanda iki haftada bir vaka sayılarına göre; güncelleneceği bildirilmişti.

İŞTE TÜRKİYE'NİN GÜNCEL KORONA RİSK HARİTASI!

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan risk haritasında; haftalık vaka sayısı 100 binde 10'un altındaki iller "düşük", 11-35 arası "orta", 36-100 arası "yüksek", 100'ün üstündeki iller ise "çok yüksek" riskli' sayılıyor. Normalleşme ve kısıtlama kararları ise illerdeki risk düzeyine göre uygulamaya geçiyor.

Düşük, orta ve yüksek riskli iller ile İzmir, Ankara, İstanbul risk haritasında hangi renk kodu? Türkiye'de il il koronavirüs risk haritası yayınlandı!

Düşük Riskli İller

Uşak

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Düşük, orta ve yüksek riskli iller ile İzmir, Ankara, İstanbul risk haritasında hangi renk kodu? Türkiye'de il il koronavirüs risk haritası yayınlandı!

Diyarbakır

Düşük, orta ve yüksek riskli iller ile İzmir, Ankara, İstanbul risk haritasında hangi renk kodu? Türkiye'de il il koronavirüs risk haritası yayınlandı!

Bingöl

Düşük, orta ve yüksek riskli iller ile İzmir, Ankara, İstanbul risk haritasında hangi renk kodu? Türkiye'de il il koronavirüs risk haritası yayınlandı!

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