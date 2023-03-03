Düzce Piknik Alanları 2023 - Düzce’de Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Düzce, tarih boyunca farklı devletlerin himayesi altına girmiştir. Anadolu topraklarında yaşamış olan kavimler ve devletler, Düzce'yi vatanlarına katmayı başarmıştır. Hitit, Bitinya, Frig, Lidya, Pers, Roma, Selçuklu ve Osmanlı Devleti, Düzce'ye egemenliklerini kabul ettirmişlerdir. Ceneviz Kalesi, Antik Tiyatro, Hemşin Camii, Su Kemerleri, Ahmet Dede Türbesi, Orhangazi Camii, Evliya Camii ve Atlı Kapı şehrin önde gelen tarihi mekanlarından bazılarıdır. Şehri keşfetmeye, tarihi ve kültürel değerlerden başlamak isteyenler için bu mekanlar kesinlikle ziyaret edilmelidir. Öte yandan Düzce mesire alanları, şehrin ormanlarını ve bitkilerini yakından görmek için en uygun yerlerdir. Düzce piknik yerleri, doğal alanlarda ailece eğlenmek isteyenlerin adresidir. İşte Düzce piknik alanları ile ilgili ayrıntılar…