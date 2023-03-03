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Haberler Yaşam Düzce Piknik Alanları 2023 - Düzce'de Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları
Giriş Tarihi: 03.03.2023 13:34 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 13:35

Düzce Piknik Alanları 2023 - Düzce'de Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Düzce, Karadeniz Bölgesi'nin batısında bulunur. Ormanları ve bitki örtüsü ile son derece güzel bir şehirdir. Karadeniz iklimine sahip olsa da, güney kesimlerinde karasal iklimin izleri görülür. Bunun en önemli nedeni, denize paralel uzanan dağlardır. Bahar aylarında nemli ve yağmurlu bir havaya sahip olan Düzce, yaz aylarında ılık ve zaman zaman yağışlıdır. İlin yıllık sıcaklık ortalaması 13,3°C'dir. Düzce mesire alanları, ilkbahar aylarının gelmesiyle birlikte güzelleşmeye başlar. Düzce piknik yerleri, açık hava etkinliklerinden hoşlananların gözde yerlerindendir. Düzce piknik alanları nerelerdir sorusunun cevabı yazımızda…

Düzce Piknik Alanları 2023 - Düzce’de Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Düzce, tarih boyunca farklı devletlerin himayesi altına girmiştir. Anadolu topraklarında yaşamış olan kavimler ve devletler, Düzce'yi vatanlarına katmayı başarmıştır. Hitit, Bitinya, Frig, Lidya, Pers, Roma, Selçuklu ve Osmanlı Devleti, Düzce'ye egemenliklerini kabul ettirmişlerdir. Ceneviz Kalesi, Antik Tiyatro, Hemşin Camii, Su Kemerleri, Ahmet Dede Türbesi, Orhangazi Camii, Evliya Camii ve Atlı Kapı şehrin önde gelen tarihi mekanlarından bazılarıdır. Şehri keşfetmeye, tarihi ve kültürel değerlerden başlamak isteyenler için bu mekanlar kesinlikle ziyaret edilmelidir. Öte yandan Düzce mesire alanları, şehrin ormanlarını ve bitkilerini yakından görmek için en uygun yerlerdir. Düzce piknik yerleri, doğal alanlarda ailece eğlenmek isteyenlerin adresidir. İşte Düzce piknik alanları ile ilgili ayrıntılar…

Düzce Piknik Alanları 2023 - Düzce’de Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Düzce Mesire ve Piknik Alanları Nasıldır?

Gölleri, şelaleleri, mağaraları, yayları, kaleleri, camiileri ile dikkat çeken Düzce'nin mesire yerleri, en az tarihi yerleri kadar etkileyicidir. Düzce'de bulunan mesire alanları şunlardır:

1.Konaklı Köyü Mesire Alanı

Voleybol sahası, futbol sahası, çocuk oyun alanı, çardakları, oturma alanları, gölü ve muhteşem Karadeniz manzarasına sahip bir piknik alanıdır.

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Düzce Piknik Alanları 2023 - Düzce’de Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

2.Cumayanı Mesire Alanı

Şardırvana, çeşmeye, oturma alanlarına, lokantaya, dereye, asma köprüye ve bakir bir doğaya sahiptir.

3.Kaynaşlı Gırgın Çayırı Mesire ve Piknik Alanı

Çimenlerle kaplı büyük arazisi, ağaçları, seyir terası, masaları, mangal bölümü, çocuk parkı, spor aletleri, yürüyüş yolları ve kafesi ile beklentileri fazlasıyla karşılayan bir mesire alanıdır.

Düzce Piknik Alanları 2023 - Düzce’de Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

4.Akkaya Köyü Piknik Alanı

Mükemmel bir doğa manzarası isteyenleri tatmin edecek bu piknik alanı, masaları, deresi ve asma köprüsü bulunan doğal bir ortamdır.

5.Çayağazı Mesire Alanı

Mescidi, masaları, çardakları, çocuk parkı ve yürüyüş yolları olan nezih ve huzurlu bir piknik yeridir.

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