Düzce Piknik Alanları 2023 - Düzce’de Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Düzce, Karadeniz Bölgesi'nin batısında bulunur. Ormanları ve bitki örtüsü ile son derece güzel bir şehirdir. Karadeniz iklimine sahip olsa da, güney kesimlerinde karasal iklimin izleri görülür. Bunun en önemli nedeni, denize paralel uzanan dağlardır. Bahar aylarında nemli ve yağmurlu bir havaya sahip olan Düzce, yaz aylarında ılık ve zaman zaman yağışlıdır. İlin yıllık sıcaklık ortalaması 13,3°C'dir. Düzce mesire alanları, ilkbahar aylarının gelmesiyle birlikte güzelleşmeye başlar. Düzce piknik yerleri, açık hava etkinliklerinden hoşlananların gözde yerlerindendir. Düzce piknik alanları nerelerdir sorusunun cevabı yazımızda…