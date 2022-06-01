Düzce’de Gezilecek Yerler - Düzce’de Gezilecek Tarihi, Turistik Mekanlar Ve Müzeler Nelerdir?

Düzce, Batı Karadeniz Bölgesinde yer alan yüzölçümü ve nüfus bakımından küçük olmasına karşın gezilecek pek çok turistik mekâna sahiptir. Şehir tarihi Hititler döneminde kadar uzandığı için, tarihin en eski dönemlerinden kalma tarihi eserlere ev sahipliği yapan Düzce'de gezilecek tarihi mekânlar nelerdir? Düzce'de gezilecek müzeler nelerdir? Bu soruların yanıtlarını ve Düzce'nin gezilip görülmeye değer mekanlarını hakkında detaylı bilgileri sizler için derleyip hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.