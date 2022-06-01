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Haberler Yaşam Düzce’de Gezilecek Yerler - Düzce’de Gezilecek Tarihi, Turistik Mekanlar Ve Müzeler Nelerdir?
Giriş Tarihi: 01.06.2022 17:42 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 17:42

Düzce’de Gezilecek Yerler - Düzce’de Gezilecek Tarihi, Turistik Mekanlar Ve Müzeler Nelerdir?

Düzce, Batı Karadeniz Bölgesinde yer alan yüzölçümü ve nüfus bakımından küçük olmasına karşın gezilecek pek çok turistik mekâna sahiptir. Şehir tarihi Hititler döneminde kadar uzandığı için, tarihin en eski dönemlerinden kalma tarihi eserlere ev sahipliği yapan Düzce'de gezilecek tarihi mekânlar nelerdir? Düzce'de gezilecek müzeler nelerdir? Bu soruların yanıtlarını ve Düzce'nin gezilip görülmeye değer mekanlarını hakkında detaylı bilgileri sizler için derleyip hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

Düzce’de Gezilecek Yerler - Düzce’de Gezilecek Tarihi, Turistik Mekanlar Ve Müzeler Nelerdir?

Karadeniz Bölgesinin en batısında kalan illerden biri olan Düzce, 1999 yılından itibaren il statüsüne geçmiştir. Bünyesinde Hitit, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait tarihi dokuların bulunduğu şehirde ziyaretçilerin gezebileceği birçok mekan vardır. Peki, Düzce'de gezilecek doğal mekanlar nelerdir? Düzce'de gezilecek turistik mekanlar nelerdir? İşte detaylı bilgiler...

Düzce’de Gezilecek Yerler - Düzce’de Gezilecek Tarihi, Turistik Mekanlar Ve Müzeler Nelerdir?

Düzce'de Gezilecek Tarihi, Turistik Mekanlar Ve Müzeler Nelerdir?

Düzce gezisinde mutlaka listeye eklenmesi gereken tarihi ve turistik mekanları sizler için şöyle sıralayabiliriz;

Akçakoca Ceneviz Kalesi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yer alan kale hem tarihi hem de bulunduğu bölgenin doğal güzelliği ile dikkat çekmektedir. Haçlı seferlerine karşılık savunma için yapılmış olan Ceneviz Kalesi şehrin önemli tarihi ve turistik mekanlarından birisidir.

Konuralp Türbesi

Düzce il merkezine oldukça yakın bir konumda olan türbe, Osmanlı padişahlarına hizmette bulunmuş aynı zamanda Düzce'nin Bizanslılardan alınmasında büyük çaba göstermiş önemli bir şahsiyet olan Konur Alp anısına inşa edilmiştir. Konuralp Türbesi Düzce'nin önemli inanç turizmi merkezlerinden birisidir.

Konuralp Antik Kenti Tiyatrosu

Düzce il merkezine yakın bir konumda yer alan antik tiyatro rivayetlere göre milattan önce 3. Yüzyılda inşa edilmiştir. Oldukça etkileyici bir görsele ve 2000 yıllık tarihiyle ziyaretçilerin oldukça ilgisini çekmektedir.

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Düzce’de Gezilecek Yerler - Düzce’de Gezilecek Tarihi, Turistik Mekanlar Ve Müzeler Nelerdir?

Düzce'de Gezilecek Doğal Mekanlar Nelerdir?

Düzce il sınırları ve civarında yer alan, görülmeye değer doğal güzellikleri sizler için şöyle sıralayabiliriz;

Melen Çayı

Düzce iline bağlı Yığılca ilçesinden başlayan Melen Çayı Türkiye'nin raftinge en müsait ikinci akarsuyudur. Türlü ağaç çeşitleri ve yemyeşil ormanın içinden geçen Melen Çayı doğa sever ziyaretçilerin mutlaka görmesi gereken doğal mekanlardan birisidir.

Fakıllı Mağarası

Düzce'nin Fakıllı Köyünde yer alan bu mağara oldukça mistik bir atmosfere sahiptir. Damla taş ve sarkıtlar bakımından zengin bir mağara olan Fakıllı Mağarası bölge halkının inanışına göre astım ve solunum rahatsızlıklarına iyi gelmektedir.

Düzce’de Gezilecek Yerler - Düzce’de Gezilecek Tarihi, Turistik Mekanlar Ve Müzeler Nelerdir?

Kurugöl Kanyonu

Düzce iline bağlı Akçakoca ilçesinde bulunan Kurugöl Köyü'ndeki bulunan bu doğa harikası mekan manzarası ile ziyaretçilerinin hayranlığını kazanmaktadır. Kanyonun çevresine yürüyüş parkurlarının olması tüm kanyonun görülüp gezilebilmesine olanak tanımaktadır.

Samandere Şelalesi

Düzce il merkezine bağlı Samandere Köyü'de yer alan Samandere Şelalesi doğası, anıt ağaçları ve farklı jeolojik özellikleri ile Düzce'de gezilecek doğal mekanlar listesine gitmektedir. Bütün bunlara ilaveten Samandere Şelalesi, Türkiye içerisinde yer alan ilk tescillenmiş tabiat anıtıdır.

Ceneviz Kalesi Plajı

Akçakoca sınırları içerisinde kalan plaj temizliği ve güzelliği ile yerli halkın yanı sıra çevre illerden de ziyaretçiyi kendine çeken Ceneviz Kalesi Plajı, dünyada çok ender görülen 'siyah inci' olarak anılan bir kuma sahiptir. Türkiye'nin mavi bayraklı plajlarından birisi olan bu sahilde günü birlik ya da uzun soluklu tatiller yapılabilmektedir.

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