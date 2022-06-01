Düzce’de Gezilecek Yerler - Düzce’de Gezilecek Tarihi, Turistik Mekanlar Ve Müzeler Nelerdir?

Düzce'de Gezilecek Tarihi, Turistik Mekanlar Ve Müzeler Nelerdir?

Düzce gezisinde mutlaka listeye eklenmesi gereken tarihi ve turistik mekanları sizler için şöyle sıralayabiliriz;

Akçakoca Ceneviz Kalesi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yer alan kale hem tarihi hem de bulunduğu bölgenin doğal güzelliği ile dikkat çekmektedir. Haçlı seferlerine karşılık savunma için yapılmış olan Ceneviz Kalesi şehrin önemli tarihi ve turistik mekanlarından birisidir.

Konuralp Türbesi

Düzce il merkezine oldukça yakın bir konumda olan türbe, Osmanlı padişahlarına hizmette bulunmuş aynı zamanda Düzce'nin Bizanslılardan alınmasında büyük çaba göstermiş önemli bir şahsiyet olan Konur Alp anısına inşa edilmiştir. Konuralp Türbesi Düzce'nin önemli inanç turizmi merkezlerinden birisidir.

Konuralp Antik Kenti Tiyatrosu

Düzce il merkezine yakın bir konumda yer alan antik tiyatro rivayetlere göre milattan önce 3. Yüzyılda inşa edilmiştir. Oldukça etkileyici bir görsele ve 2000 yıllık tarihiyle ziyaretçilerin oldukça ilgisini çekmektedir.