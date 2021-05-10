Salgın sürecinde maddi anlamda olumsuz yönde etkilenen 2 milyonu aşkın vatandaşa 1100 TL sosyal yardım pandemi parası verileceği geçtiğimiz günlerde Tam kapanma sosyal yardım programı ile ilgili yapılan açıklama sonrası vatandaşlara duyurulmuştu. Milyonlarca vatandaş bu kapsamda e-devlet ekranı üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirirken öte yandan konuyla ilgili olarak "e-Devlet ile sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? 1100 TL sosyal yardım pandemi destek parası ne zaman yatacak, şartları neler ve kimlere verilecek?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal yardım pandemi parası başvuru sürecine dair bilinmesi gereken tüm detayları geçtiğimiz günkü açıklamasında kamuoyu ile paylaşmıştı.