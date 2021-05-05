KOSGEB kredi başvurusu için binlerce kişinin e-devlet aracılığı ile işlemleri 3 Mayıs 2021 tarihinden bu yana sürüyor. Esnafa destek paketi kapsamında mikro ölçekli işletmelere 30, küçük işletmelere ise tam 75 bin TL'lik üst limitli sağlanacak olan krediye başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar "KOSGEB kredi desteği başvurusu nasıl yapılır, esnafa destek kimlere verilecek?" sorusuna ait yanıtı araştırıyor. İşte esnafa destek paketi kapsamında 3 yıl geri ödemesiz ve faizsiz olarak sağlanacak olan 2021 KOSGEB kredi başvuru şartları, tarihleri ve tüm detaylar…