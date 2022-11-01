Haberler Yaşam KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak, burs ve kredi başvuruları başladı mı? e devlet KYK burs başvurusu ekranı açıldı mı? 2022-2023 GSB duyuruları

Giriş Tarihi: 01.11.2022 23:58 Güncelleme Tarihi: 01.11.2022 23:58

KYK burs ve kredi başvuru tarihleri için kritik haftaya girildi. Üniversite öğrencilerinin yakın mercek altına aldığı süreçte yurt adımı tamamlandı. E devlet KYK burs başvurusu ekranı her ziyaret edilmeye devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB duyuruları ile takip edilen işlemlerin başlangıcı için geri sayım başladı. Öğrenciler, KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak, kredi ve burs başvuruları başladı mı? İşte, 2022 – 2023 KYK burs ve kredi başvurularının başlayacağı tarih ve e devlet başvuru ekranı hakkında tüm detaylar…