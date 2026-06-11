E-Okul Giriş Kapanış Tarihi | 2026 e-Okul ne zaman, hangi tarihte kapanacak?

E-Okul sisteminde öğretmenlerin not ve devamsızlık girişlerinin kapanış tarihi, karne gününden kısa bir süre önce tamamlanıyor. Öğretmenlerin dönem sonu yoğunluğu ve karne basım süreçleri nedeniyle not girişlerini bu tarihe kadar tamamlaması ön plana çıkıyor. Bu nedenle öğrencilerin ve velilerin notlarını ve devamsızlık bilgilerini karne gününe kadar e-Okul üzerinden kontrol etmeleri mümkündür.