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Giriş Tarihi: 11.06.2026 11:33

E-Okul Giriş Kapanış Tarihi | 2026 e-Okul ne zaman, hangi tarihte kapanacak?

MEB 2025-2026 eğitim-öğretim takvimine göre Haziran ayının son haftasında dağıtılacak olan karneler öncesinde, e-Okul giriş ekranlarının durumu merakla araştırılmaya başlandı. Öğretmenlerin not, devamsızlık bilgilerini sisteme yüklemesi ile öğrencilerin ve velilerin sorgulamalarını yapabilmesine ilişkin sürece yönelik tüm detaylar ön plana çıktı. Peki, e-Okul ne zaman kapanacak?

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E-Okul Giriş Kapanış Tarihi | 2026 e-Okul ne zaman, hangi tarihte kapanacak?

Yaz tatiline doğru geri sayım hızlanırken, öğrenciler ve veliler yıl sonu başarı puanlarını ve devamsızlık durumunu e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) üzerinden sorgulamaya devam ediyor. Karne gününden önce kapatılması planlanan E-Okul giriş ekranı ile son tarih bilgileri öne çıktı.

E-Okul Giriş Kapanış Tarihi | 2026 e-Okul ne zaman, hangi tarihte kapanacak?

2026 E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

2026 yılında karne gününün 26 Haziran olarak planlanması nedeniyle, not girişleri ve devamsızlık işlemlerinin 25 Haziran 2026 itibarıyla sona ermesi bekleniyor.

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E-Okul Giriş Kapanış Tarihi | 2026 e-Okul ne zaman, hangi tarihte kapanacak?

E-Okul sisteminde öğretmenlerin not ve devamsızlık girişlerinin kapanış tarihi, karne gününden kısa bir süre önce tamamlanıyor. Öğretmenlerin dönem sonu yoğunluğu ve karne basım süreçleri nedeniyle not girişlerini bu tarihe kadar tamamlaması ön plana çıkıyor. Bu nedenle öğrencilerin ve velilerin notlarını ve devamsızlık bilgilerini karne gününe kadar e-Okul üzerinden kontrol etmeleri mümkündür.

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E-Okul Giriş Kapanış Tarihi | 2026 e-Okul ne zaman, hangi tarihte kapanacak?

E-OKUL GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E-Okul VBS sistemine "eokul.meb.gov.tr" adresinden giriş yapılıyor. Açılan ekranda "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığına tıklayarak e-Devlet'e giriş yapılmalı. T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile e-Okul sistemine giriş yapılıyor.

E-OKUL GİRİŞ (VBS)

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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