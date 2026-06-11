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E-Okul Giriş Kapanış Tarihi | 2026 e-Okul ne zaman, hangi tarihte kapanacak?
Giriş Tarihi: 11.06.2026 11:33
E-Okul Giriş Kapanış Tarihi | 2026 e-Okul ne zaman, hangi tarihte kapanacak?
MEB 2025-2026 eğitim-öğretim takvimine göre Haziran ayının son haftasında dağıtılacak olan karneler öncesinde, e-Okul giriş ekranlarının durumu merakla araştırılmaya başlandı. Öğretmenlerin not, devamsızlık bilgilerini sisteme yüklemesi ile öğrencilerin ve velilerin sorgulamalarını yapabilmesine ilişkin sürece yönelik tüm detaylar ön plana çıktı. Peki, e-Okul ne zaman kapanacak?