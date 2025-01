E-Okul kapandı mı, açık mı? e-Okul not girişi bitti mi, ne zaman kapanacak, hangi tarihte?

Uzun ve yoğun bir dönemin ardından 1. dönem e-Okul not ve devamsızlık girişlerinin ne zaman kapanacağı merak ediliyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için karne heyecanı yaşanırken gözler E-Okul VBS üzerinden yapılacak olan not girişlerine çevrildi. Peki, e Okul kapandı mı, ne zaman kapanacak? 1. dönem e-Okul not ve devamsızlık girişi hangi tarihte kapanacak?