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E-Okul kapandı mı, açık mı? e-Okul not girişi bitti mi, ne zaman kapanacak, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 14.01.2025 15:07
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025
15:07
E-Okul kapandı mı, açık mı? e-Okul not girişi bitti mi, ne zaman kapanacak, hangi tarihte?
15 tatil öncesi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı 1. dönem e okul kapanış tarihi gündemde. Öğrenciler, sınav sonuçları, karne notları ve devamsızlık gibi bilgilere e okul sistemi üzerinden erişebiliyor. Karne heyecanı yaşayan öğrenciler ve veliler "e Okul kapandı mı, ne zaman kapanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, 1. dönem e-Okul not ve devamsızlık girişi hangi tarihte kapanacak? İşte, detaylar...