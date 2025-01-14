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Giriş Tarihi: 14.01.2025 15:07 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 15:07

E-Okul kapandı mı, açık mı? e-Okul not girişi bitti mi, ne zaman kapanacak, hangi tarihte?

15 tatil öncesi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı 1. dönem e okul kapanış tarihi gündemde. Öğrenciler, sınav sonuçları, karne notları ve devamsızlık gibi bilgilere e okul sistemi üzerinden erişebiliyor. Karne heyecanı yaşayan öğrenciler ve veliler "e Okul kapandı mı, ne zaman kapanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, 1. dönem e-Okul not ve devamsızlık girişi hangi tarihte kapanacak? İşte, detaylar...

E-Okul kapandı mı, açık mı? e-Okul not girişi bitti mi, ne zaman kapanacak, hangi tarihte?

Uzun ve yoğun bir dönemin ardından 1. dönem e-Okul not ve devamsızlık girişlerinin ne zaman kapanacağı merak ediliyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için karne heyecanı yaşanırken gözler E-Okul VBS üzerinden yapılacak olan not girişlerine çevrildi. Peki, e Okul kapandı mı, ne zaman kapanacak? 1. dönem e-Okul not ve devamsızlık girişi hangi tarihte kapanacak?

E-Okul kapandı mı, açık mı? e-Okul not girişi bitti mi, ne zaman kapanacak, hangi tarihte?

E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek. Not girişinin tamamlanması e-Okul'un kapanması olarak tanımlanıyordu ancak yeni uygulamada e-Okul karne gününe kadar açık kalmaktadır.

Ancak not girişlerinin karnelerin veriliş tarihinden birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.

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E-Okul kapandı mı, açık mı? e-Okul not girişi bitti mi, ne zaman kapanacak, hangi tarihte?

E OKUL GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Öğrenciler e okul sistemine öğrenci T.C. kimlik numarası ve okul numarası ile giriş yapabiliyor. Karne notlarını ise e okul yıl sonu notları kısmında görüntüleyebiliyorsunuz.

E OKUL GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

E-Okul kapandı mı, açık mı? e-Okul not girişi bitti mi, ne zaman kapanacak, hangi tarihte?

Öğretmenler, eğitim ve öğretim yılının dönem sonu yoğunluğu nedeniyle not girişlerini ve değerlendirmelerini belirlenen tarihler içinde tamamlamak zorundadır. Öğrenciler ve veliler, e-Okul platformu üzerinden notlarını ve devamsızlık durumlarını düzenli olarak kontrol edebilirler. Bu sistem, karne gününe kadar güncel bilgilerin takibini kolaylaştırmakta ve olası hataların önceden fark edilip düzeltilmesine olanak tanımaktadır.

E-Okul kapandı mı, açık mı? e-Okul not girişi bitti mi, ne zaman kapanacak, hangi tarihte?
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