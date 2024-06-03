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Giriş Tarihi: 03.06.2024 12:37 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 12:37

E OKUL KAPANDI MI, ne zaman kapanacak, not girişleri bitti mi? 2. dönem e-Okul kapanış tarihi 2024!

e- okul kapanış tarihi gündemde. 2023-2024 Eğitim öğretim yılının bitmesi ve okulların kapanmasına sayılı günler kala öğrenciler e okul not girişlerinin ne zaman kapanacağını sorguluyor. Sınavların son bulmasıyla birlikte öğrencilerin sınav sonuçları, devamsızlık bilgisi ve karne notları MEB E-Okul sistemi üzerinden görüntülenebiliyor. Peki, e-okul kapandı mı, not girişleri bitti mi? İşte, 2. dönem e-Okul kapanış tarihi!

E OKUL KAPANDI MI, ne zaman kapanacak, not girişleri bitti mi? 2. dönem e-Okul kapanış tarihi 2024!

e-Okul giriş ekranı karne almaya gün sayan öğrenciler tarafından sık sık ziyaret ediliyor. Sınav notu, sözlü notu ve devamsızlık bilgisinin yer aldığı sistemde, bu dönemin son not girişleri yapılıyor. Peki, e okul ne zaman kapanacak, not girişi bitti mi? İşte, 2. dönem e okul kapanış tarihi!

E OKUL KAPANDI MI, ne zaman kapanacak, not girişleri bitti mi? 2. dönem e-Okul kapanış tarihi 2024!

E-OKUL NOT GİRİŞİ NE ZAMAN KAPANACAK?

E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek. Not girişinin tamamlanması e-Okul'un kapanması olarak tanımlanıyordu ancak yeni uygulamada e-Okul karne gününe kadar açık kalmaktadır.

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E OKUL KAPANDI MI, ne zaman kapanacak, not girişleri bitti mi? 2. dönem e-Okul kapanış tarihi 2024!

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2024 yılında okullar 14 Haziran Cuma günü kapanacak.

E OKUL KAPANDI MI, ne zaman kapanacak, not girişleri bitti mi? 2. dönem e-Okul kapanış tarihi 2024!

VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ SİSTEMİNE NASIL GİRİLİR?

E-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak "eokul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız gerekmektedir. Siteye girdikten sonra "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığına tıklayarak e-Devlet'inize giriş yapmanız gerekmektedir.

E-OKUL GİRİŞ (VBS) İÇİN TIKLAYINIZ!

E OKUL KAPANDI MI, ne zaman kapanacak, not girişleri bitti mi? 2. dönem e-Okul kapanış tarihi 2024!
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