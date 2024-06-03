Haberler
Yaşam
E OKUL KAPANDI MI, ne zaman kapanacak, not girişleri bitti mi? 2. dönem e-Okul kapanış tarihi 2024!
Giriş Tarihi: 03.06.2024 12:37
Güncelleme Tarihi: 03.06.2024
12:37
E OKUL KAPANDI MI, ne zaman kapanacak, not girişleri bitti mi? 2. dönem e-Okul kapanış tarihi 2024!
e- okul kapanış tarihi gündemde. 2023-2024 Eğitim öğretim yılının bitmesi ve okulların kapanmasına sayılı günler kala öğrenciler e okul not girişlerinin ne zaman kapanacağını sorguluyor. Sınavların son bulmasıyla birlikte öğrencilerin sınav sonuçları, devamsızlık bilgisi ve karne notları MEB E-Okul sistemi üzerinden görüntülenebiliyor. Peki, e-okul kapandı mı, not girişleri bitti mi? İşte, 2. dönem e-Okul kapanış tarihi!