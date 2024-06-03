E OKUL KAPANDI MI, ne zaman kapanacak, not girişleri bitti mi? 2. dönem e-Okul kapanış tarihi 2024!

e-Okul giriş ekranı karne almaya gün sayan öğrenciler tarafından sık sık ziyaret ediliyor. Sınav notu, sözlü notu ve devamsızlık bilgisinin yer aldığı sistemde, bu dönemin son not girişleri yapılıyor. Peki, e okul ne zaman kapanacak, not girişi bitti mi? İşte, 2. dönem e okul kapanış tarihi!