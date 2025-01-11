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Giriş Tarihi: 11.01.2025 16:43 Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 16:43

E OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR? 1. dönem öğretmenlere e-Okul not ve devamsızlık girişi hangi tarihte kapanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı 1. dönem sonu için e-Okul sisteminin kapanış tarihini gündemde. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından yoğun şekilde kullanılan e-Okul sistemi, not girişleri ve devamsızlık bilgileri gibi işlemler için belirlenen tarihlerde kapatılacak. Peki, e-Okul sistemi ne zaman kapanacak ve not girişi hangi tarihte sona erecek? İşte, detaylar...

E OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR? 1. dönem öğretmenlere e-Okul not ve devamsızlık girişi hangi tarihte kapanacak?

2024-2025 eğitim öğretim yılının 1. dönemi sona ererken, öğrenciler ve veliler e-Okul sisteminin kapanış tarihini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, öğretmenlerin not giriş işlemleri için belirlenen süre kısa bir süre içinde dolacak. Peki, 1. dönem e-Okul kapanış tarihi ne zaman?

E OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR? 1. dönem öğretmenlere e-Okul not ve devamsızlık girişi hangi tarihte kapanacak?

E OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

2024-2025 eğitim öğretim yılında 1. dönemin bitmesiyle birlikte öğretmenler not durumunu e-okul sistemine girerek dijital karne oluşturacaklar.

E-Okul sistemine giriş yapan öğrenci ve veliler, 1. dönemin sona erecek olmasıyla birlikte karne görüşlerini ve devamsızlık bilgilerini görebilecekler.

E-okul sisteminin kapanış tarihi öğretmenlerin sınavları değerlendirdiği tarihe göre farklılık gösteriyor.

E-Okul not girişi, karne gününe kadar açık kalmaktadır. Ancak not girişlerinin karnelerin veriliş tarihinden birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.

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E OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR? 1. dönem öğretmenlere e-Okul not ve devamsızlık girişi hangi tarihte kapanacak?

E OKUL ÖĞRENCİ VE VELİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E Okul veli bilgilendirme sistemi, öğrenciler için kritik bir önem arz etmeye devam ediyor.

Öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin uğrak noktası olan E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, yeni dönemin başlamasıyla birlikte eğitim dünyasının yeniden gündemindeki konu oldu.

Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin var olduğu bu sistem, eğitim alanında büyük şeffaflık sağlarken bilgilerin erişim kolaylığı açısından da işleri oldukça kolaylaştıran bir yöntem haline geldi.

E OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR? 1. dönem öğretmenlere e-Okul not ve devamsızlık girişi hangi tarihte kapanacak?

E-OKUL GİRİŞ EKRANI

Öğrenciler e okul sistemine öğrenci T.C. kimlik numarası ve okul numarası ile giriş yapabiliyor. Karne notlarını ise e okul yıl sonu notları kısmında görüntüleyebiliyorsunuz.

E OKUL GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

E OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR? 1. dönem öğretmenlere e-Okul not ve devamsızlık girişi hangi tarihte kapanacak?
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