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E OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR? 1. dönem öğretmenlere e-Okul not ve devamsızlık girişi hangi tarihte kapanacak?
Giriş Tarihi: 11.01.2025 16:43
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025
16:43
E OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR? 1. dönem öğretmenlere e-Okul not ve devamsızlık girişi hangi tarihte kapanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı 1. dönem sonu için e-Okul sisteminin kapanış tarihini gündemde. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından yoğun şekilde kullanılan e-Okul sistemi, not girişleri ve devamsızlık bilgileri gibi işlemler için belirlenen tarihlerde kapatılacak. Peki, e-Okul sistemi ne zaman kapanacak ve not girişi hangi tarihte sona erecek? İşte, detaylar...