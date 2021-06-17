E Okul VBS giriş ile karne notları ve ortalama sorgulama ekranı: 2021 MEB ile E-Okul Veli Bilgilendirme sistemi öğrenci girişi nasıl ve nereden yapılır?

Okullarda ikinci dönem 2 Temmuz'da bitecek. Öğrenciler, yaz tatili için geri sayımını sürdürürken MEB E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş ekranı üzerinde de karne notları ve devamsızlık sorgulama gibi işlemler gerçekleştiriliyor. Bilindiği gibi, E Okul VBS girişi ile karne notları, devamsızlık, dönem sonu not ortalaması ve takdir teşekkür hesaplama gibi birçok işlem hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

E OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ VBS GİRİŞ

E- Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nde öğretmenler öğrencilerin başarı durumunu, devamsızlık, sınav sonuçları, sözlü sonuçları gibi durumları sisteme girmektedir. Öğrenciler ve veliler aynı ekrandan bu verilere ulaşabilmektedir. Sisteme aşağıdaki linkten öğrencinin T.C. kimlik numarası ve öğrenci numarasıyla giriş yapılmaktadır.