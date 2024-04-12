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Haberler Yaşam Eczacı kadına kabusu yaşattı: Kan donduran cinsel saldırı detayı!
Giriş Tarihi: 12.04.2024 08:59 Güncelleme Tarihi: 12.04.2024 08:59

Eczacı kadına kabusu yaşattı: Kan donduran cinsel saldırı detayı!

İstanbul'da Pendik'te Fehmi Ü. girdiği eczanede Şeyma Y. isimli genç kadına kabusu yaşattı. ""1 milyon vermezseniz sizi mahvederim, haracımı istiyorum" diyerek tehditler savuran Fehmi Ü., ardından cinsel organını tutarak genç kadına saldırmaya çalıştı. Dakikalar süren dehşet anları, cep telefonu ile kayda alındı. Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada saldırgan hakkında hapis istemiyle dava açıldı. İşte dehşet dolu anların detayları…

SEDA NUR GÜNAYDIN
Eczacı kadına kabusu yaşattı: Kan donduran cinsel saldırı detayı!

İstanbul Pendik'te bulunan bir eczanede 20 Eylül 2023 günü hareketli dakikalar yaşandı. İddiaya göre olay günü iş yerinde eczacı olan Şeyma Y. (32), çalışanı Tuğba T. ve ilaç mümessili Ramazan Ç. ile birlikte dehşet verici dakikalar yaşadı. Eczane çalışanları sohbet ederken içeri bir müşteri girdi, ancak eczaneye gelen Fehmi Ü. (51) diğer hastalardan oldukça farklıydı.

Eczacı kadına kabusu yaşattı: Kan donduran cinsel saldırı detayı!

1 MİLYON LİRALIK ECZANE BASKINI

İddiaya göre Fehmi Ü., elindeki sigarayla birlikte aniden eczanenin içine girdi. Eczacı kadın ve çalışanlar neye uğradıklarını şaşırırken eczane çalışanı Tuğba T. içeri sigarayla girmenin yasak olduğunu söyledi.

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Eczacı kadına kabusu yaşattı: Kan donduran cinsel saldırı detayı!

Bunun üzerine çılgına dönen Fehmi Ü, "Ben buranını ağasıyım, reisiyim, bana para vereceksin, öyle çıkarım, sizi mahvedeceğim, göreceksiniz siz, haraç istiyorum, 1 milyon ver gideyim, haraç verirsen giderim " şeklinde bağırıp çağırmaya başladı.

Eczacı kadına kabusu yaşattı: Kan donduran cinsel saldırı detayı!

CİNSEL ORGANIYLA ÜSTÜNE YÜRÜDÜ

1 milyon lira para isteyerek eczaneyi birbirine katan Fehmi Ü, içtiği sigaranın izmaritini de eczanenin içine savurdu. Karşılaştığı manzaradan şoka giren eczacı Şeyma Y, önce panik butonuna bastı, sonra da telefonla saldırgan adamı kayda almaya başladı. İddiaya göre görüntüsünün çekildiği fark eden Fehmi Ü. cinsel organını tutarak, eczacı Şeyma Y'nin üzerine yürüdü.

Eczacı kadına kabusu yaşattı: Kan donduran cinsel saldırı detayı!

ECZANEDE YAĞMA VE CİNSEL TACİZE 9 YIL 9 AY HAPİS TALEBİ

Eczane çalışanlarının tepkisi üzerine Fehmi Ü. eczaneden atılırken eczacı Şeyma Y. yaşadığı dehşeti yargıya taşıdı. Genç kadının şikayeti sonrası başlatılan soruşturmada kamera kaydı bilirkişiye gönderildi.

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