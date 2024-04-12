Eczacı kadına kabusu yaşattı: Kan donduran cinsel saldırı detayı!

İstanbul Pendik'te bulunan bir eczanede 20 Eylül 2023 günü hareketli dakikalar yaşandı. İddiaya göre olay günü iş yerinde eczacı olan Şeyma Y. (32), çalışanı Tuğba T. ve ilaç mümessili Ramazan Ç. ile birlikte dehşet verici dakikalar yaşadı. Eczane çalışanları sohbet ederken içeri bir müşteri girdi, ancak eczaneye gelen Fehmi Ü. (51) diğer hastalardan oldukça farklıydı.