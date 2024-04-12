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Eczacı kadına kabusu yaşattı: Kan donduran cinsel saldırı detayı!
Giriş Tarihi: 12.04.2024 08:59
Güncelleme Tarihi: 12.04.2024
08:59
Eczacı kadına kabusu yaşattı: Kan donduran cinsel saldırı detayı!
İstanbul'da Pendik'te Fehmi Ü. girdiği eczanede Şeyma Y. isimli genç kadına kabusu yaşattı. ""1 milyon vermezseniz sizi mahvederim, haracımı istiyorum" diyerek tehditler savuran Fehmi Ü., ardından cinsel organını tutarak genç kadına saldırmaya çalıştı. Dakikalar süren dehşet anları, cep telefonu ile kayda alındı. Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada saldırgan hakkında hapis istemiyle dava açıldı. İşte dehşet dolu anların detayları…