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Eczacıbaşı Yatırım Holding (ECZYT) temettü ödeme tarihleri2024: Eczacıbaşı (ECILC) temettü ne zaman hesaplara yatacak?
Giriş Tarihi: 06.06.2024 00:06
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
00:06
Eczacıbaşı Yatırım Holding (ECZYT) temettü ödeme tarihleri2024: Eczacıbaşı (ECILC) temettü ne zaman hesaplara yatacak?
Eczacıbaşı Yatırım Holding temettü tarihleri araştırılıyor. Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. ,yatırımcılara 2023 kârından olan temettü dağıtımı netleşti. Şirket yatırımcılara hisse başı 4,6800000 temmettü dağıtacak. Eczacıbaşı'na ait iki firma ECILC VE ECZYT hissedarlarına temmüttü dağıtımı gerçekleştirecek. Peki, Eczacıbaşı (ECILC) temettü ne zaman hesapta? Eczacıbaşı Yatırım Holding (ECZYT) temettü ödemeleri ne zaman? İşte detaylar