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Haberler Yaşam Eczacıbaşı Yatırım Holding (ECZYT) temettü ödeme tarihleri2024: Eczacıbaşı (ECILC) temettü ne zaman hesaplara yatacak?
Giriş Tarihi: 06.06.2024 00:06 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 00:06

Eczacıbaşı Yatırım Holding (ECZYT) temettü ödeme tarihleri2024: Eczacıbaşı (ECILC) temettü ne zaman hesaplara yatacak?

Eczacıbaşı Yatırım Holding temettü tarihleri araştırılıyor. Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. ,yatırımcılara 2023 kârından olan temettü dağıtımı netleşti. Şirket yatırımcılara hisse başı 4,6800000 temmettü dağıtacak. Eczacıbaşı'na ait iki firma ECILC VE ECZYT hissedarlarına temmüttü dağıtımı gerçekleştirecek. Peki, Eczacıbaşı (ECILC) temettü ne zaman hesapta? Eczacıbaşı Yatırım Holding (ECZYT) temettü ödemeleri ne zaman? İşte detaylar

Eczacıbaşı Yatırım Holding ECZYT temettü ödeme tarihleri2024: Eczacıbaşı ECILC temettü ne zaman hesaplara yatacak?

Bu hafta kar payı dağıtacak iki şirket Eis Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ECILC) ve Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. (ECZYT) oldu. Yatırımcılar Eczacıbaşı temettü ödeme takvimi araştırmasına koyuldu. 2023 kârıyla ilgili yapılacak ödemeler bekleniyor. Peki,Eczacıbaşı temmettü ödemeleri ne zaman hesaba geçer?

Eczacıbaşı Yatırım Holding ECZYT temettü ödeme tarihleri2024: Eczacıbaşı ECILC temettü ne zaman hesaplara yatacak?

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG TEMETTÜ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Eczacıbaşı grubunun 2 şirketi Eis Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ECILC) ve Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. (ECZYT) hissedarlarına temettü dağıtımı yapacak. Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. ,yatırımcılarına 2023 kârından yapılacak temettü dağıtımıyla ilgili karar açıklandı. Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. (ECZYT), 2023 kârından yatırımcılarına hisse başı net 4,6800000 temettü dağıtım kararı açıklandı.. ECZACIBAŞI İLAÇ (#ECILC), 1 adet (lot) hisseye brüt 1,18 TL (net 1,06 TL) nakit temettü ödemesi yapacak.

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Eczacıbaşı Yatırım Holding ECZYT temettü ödeme tarihleri2024: Eczacıbaşı ECILC temettü ne zaman hesaplara yatacak?

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG (ECZYT) TEMETTÜ NE ZAMAN HESAPTA?

Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş., KAP'a yaptığı bildirimde kar payı dağıtımına ilişkin Genel Kurul'a sunulacak yönetim kurulu kararı için açıklama geldi.. Buna göre pay başına brüt 5,2000000 TL, net 4,6800000 TL temettü ödenmesi teklif edilecek. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 5 Haziran 2024 ve ödeme tarihi ise 7 Haziran 2024 olacak. Buna göre ödemelerin 7 Haziran Cuma günü hesaplara geçmesi ön görülüyor.

Eczacıbaşı Yatırım Holding ECZYT temettü ödeme tarihleri2024: Eczacıbaşı ECILC temettü ne zaman hesaplara yatacak?

ECZACIBAŞI (ECILC) TEMETTÜ NE ZAMAN HESABA GEÇER?

Pay başına brüt 1,1800000 TL, net 1,0620000 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 5 Haziran 2024, ödeme tarihi ise 7 Haziran 2024.

Eczacıbaşı Yatırım Holding ECZYT temettü ödeme tarihleri2024: Eczacıbaşı ECILC temettü ne zaman hesaplara yatacak?

KAR PAYI AÇIKLAMASI

Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Yönetim Kurulumuzun 25.04.2024 tarihli toplantısında; Şirketimizin 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin olarak;

i. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II - 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ne uygun Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") esas alınarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen finansal tablolarına göre net dağıtılabilir dönem karının 973.377.784 TL olduğu,

ii. Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümleri uyarınca hazırlanan yasal finansal tablolarına göre net dağıtılabilir dönem karının 412.317.774 TL olduğu,

iii. VUK hükümlerine göre hazırlanan yasal finansal tablolarına göre; 31.12.2023 tarihli bilançonun enflasyon düzeltmesine tabi tutulması neticesinde 437.714.382 Türk Lirası cari yıl karını içeren Geçmiş Yıl Karları/(Zararları) hesabının 360.579.488 Türk Lirası negatif bakiye vermekte olup, toplam 798.293.870 TL tutarındaki azalışı karşılayacak tutarda Özkaynak Hesaplarına ilişkin Enflasyon Düzeltme Farkları tutarı bulunduğu; tespit edilmiştir.

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