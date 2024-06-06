Eczacıbaşı Yatırım Holding (ECZYT) temettü ödeme tarihleri2024: Eczacıbaşı (ECILC) temettü ne zaman hesaplara yatacak?

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG (ECZYT) TEMETTÜ NE ZAMAN HESAPTA?

Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş., KAP'a yaptığı bildirimde kar payı dağıtımına ilişkin Genel Kurul'a sunulacak yönetim kurulu kararı için açıklama geldi.. Buna göre pay başına brüt 5,2000000 TL, net 4,6800000 TL temettü ödenmesi teklif edilecek. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 5 Haziran 2024 ve ödeme tarihi ise 7 Haziran 2024 olacak. Buna göre ödemelerin 7 Haziran Cuma günü hesaplara geçmesi ön görülüyor.