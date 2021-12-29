Edirne Uzunköprü’de dereler taştı, yollar ulaşıma kapandı! İşte o görüntüler

Etkili olan yağmurda derelerin taşması nedeniyle Uzunköprü Kırkkavak, Beykonak ile Çöpköy kavşağı da trafiğe kapatıldı. Jandarma, şerit çekerek trafiğe kapatılan yollardan araçların ilerlemelerine izin vermedi. Bu köylere gidiş alternatif yollardan sağlanıyor. Uzunköprü Belediyesi ekipleri su basan iş yerlerinde boşaltma çalışması başlattı.



