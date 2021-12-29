Edirne Uzunköprü’de dereler taştı, yollar ulaşıma kapandı! İşte o görüntüler

HaberlerYaşamEdirne Uzunköprü'de dereler taştı, yollar ulaşıma kapandı! İşte o görüntüler
Giriş Tarihi: 29.12.2021 08:54Güncelleme Tarihi: 29.12.2021 09:12
EdirneUzunköprü'de dereler taştı, yollar ulaşıma kapandı! İşte o görüntüler
Edirne'de sel felaketi yaşandı. Uzunköprü ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle sanayi sitesindeki iş yerlerini su bastı. İlçede taşan dereler nedeniyle bazı köy yolları trafiğe kapatıldı. AFAD'dan su baskınlarıyla ilgili yapılan açıklamada "Artması muhtemel sel ve su baskınlarına karşı Atatürk Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan 48 hane güvenli bölgede yer alan misafirhanelere yerleştirilmiştir." denildi. İşte bölgeden gelen son görüntüler...