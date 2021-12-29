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Haberler Yaşam Edirne Uzunköprü'de dereler taştı, yollar ulaşıma kapandı! İşte o görüntüler
Giriş Tarihi: 29.12.2021 08:54 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021 09:12

Edirne Uzunköprü'de dereler taştı, yollar ulaşıma kapandı! İşte o görüntüler

Edirne'de sel felaketi yaşandı. Uzunköprü ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle sanayi sitesindeki iş yerlerini su bastı. İlçede taşan dereler nedeniyle bazı köy yolları trafiğe kapatıldı. AFAD'dan su baskınlarıyla ilgili yapılan açıklamada "Artması muhtemel sel ve su baskınlarına karşı Atatürk Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan 48 hane güvenli bölgede yer alan misafirhanelere yerleştirilmiştir." denildi. İşte bölgeden gelen son görüntüler...

Edirne Uzunköprü’de dereler taştı, yollar ulaşıma kapandı! İşte o görüntüler

Meteoroloji'nin Trakya'da sağanak uyarısının ardından Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yağış etkili oldu. İlçede önceki gece başlayan ve aralıklarla şiddetini artıran sağanak nedeniyle sanayi sitesindeki birçok iş yerini su bastı.

Edirne Uzunköprü’de dereler taştı, yollar ulaşıma kapandı! İşte o görüntüler

Etkili olan yağmurda derelerin taşması nedeniyle Uzunköprü Kırkkavak, Beykonak ile Çöpköy kavşağı da trafiğe kapatıldı. Jandarma, şerit çekerek trafiğe kapatılan yollardan araçların ilerlemelerine izin vermedi. Bu köylere gidiş alternatif yollardan sağlanıyor. Uzunköprü Belediyesi ekipleri su basan iş yerlerinde boşaltma çalışması başlattı.

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Edirne Uzunköprü’de dereler taştı, yollar ulaşıma kapandı! İşte o görüntüler

TAŞKINLARA KARŞI HAZIRLIK

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle ilçede sanayi sitesindeki birçok işyerini su basarken, binlerce ekili tarım arazisi de sular altında kaldı.

Edirne Uzunköprü’de dereler taştı, yollar ulaşıma kapandı! İşte o görüntüler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağışın gece boyu ve yarın devam etmesinin beklendiği açıklayarak uyarılarını yineledi.

Edirne Uzunköprü’de dereler taştı, yollar ulaşıma kapandı! İşte o görüntüler

İlçeye son 12 saatte metrekareye 54 kilogram yağış düştüğü belirtilen Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ise Belediye ve diğer ekiplerin olası taşkınlara karşı hazır durumda bekletildiğini, olası taşkınlara karşı tedbirlerin alındığını açıkladı.

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