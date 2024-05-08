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Haberler Yaşam Edirne’de bir garip olay! Evini soyan hırsızı tebrik edip böyle seslendi: Güzel bir hırsızlık ama…
Giriş Tarihi: 08.05.2024 16:40 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 16:42

Edirne’de bir garip olay! Evini soyan hırsızı tebrik edip böyle seslendi: Güzel bir hırsızlık ama…

Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki Uğur Saygı'nın evine gece yarısı hırsız girdi. Sosya medya hesabından video yayınlayan Saygı; plazma, elektrikli süpürge ve komodini çalan hırsızı tebrik edip, eşyaları geri getirmesi halinde parasını vereceğini söyledi. Saygı, "Hırsızlık yapmışsın, bravo. Güzel bir hırsızlık o. Senin paranı vereceğim ben. Hiçbir şeyi satma." dedi.

DHA
Edirne’de bir garip olay! Evini soyan hırsızı tebrik edip böyle seslendi: Güzel bir hırsızlık ama…

Keşan'daki olay, gece saatlerinde Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde meydana geldi. Bir haftalığına Sivas'a giden iş makinesi operatörü Uğur Saygı'nın tek katlı evine, eşi ve kayınvalidesi uyuduğu sırada hırsız girdi. Kapıyı açarak eve giren şüpheli veya şüpheliler komodin, elektrikli süpürge ve televizyonu çaldı.

Edirne’de bir garip olay! Evini soyan hırsızı tebrik edip böyle seslendi: Güzel bir hırsızlık ama…

POLİS EKİPLERİ HIRSIZIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Sabah saatlerinde olayı fark eden aile ferleri, polise ihbarda bulunuldu. Evde inceleme yapan polis, şüpheli ve şüphelilerin kimliklerinin belirlenerek, yakalanmaları için çalışma başlattı.

Yayınladığı videoyla evine giren hırsızı tebrik edip, çaldığı eşyaları getirirse parasını vereceğini söyledi | Video

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Edirne’de bir garip olay! Evini soyan hırsızı tebrik edip böyle seslendi: Güzel bir hırsızlık ama…

HIRSIZI TEBRİK EDİP BÖYLE SESLENDİ: PARANI VERECEĞİM

Ev sahibi Uğur Saygı çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak, hırsıza seslendi. Saygı, yayınladığı videoda, "Gece, bilinmeyen bir saatte evime hırsız girmiş. Hırsız, vişneçürüğü rengindeki komodinimi almış. Yine lila rengi bir komodinimi ve puf takımını almış. Pembe renkli elektrik süpürgemi almış. Plazma televizyonumu çalmış. Bu hırsıza sesleniyorum, onu ödüllendireceğim. Kaynanam evde, karım da evde. Bunlar mağarada mı yaşar bilmiyorum ama kardeşim aldın alacağın kadar, eşyaları alma madem para çal daha iyi.

Edirne’de bir garip olay! Evini soyan hırsızı tebrik edip böyle seslendi: Güzel bir hırsızlık ama…

Niye eşyaları elliyorsun sen? Hırsız kardeş sana sesleniyorum, neyse geleceğim, senin paranı vereceğim. Sakın eşyaları sağa sola satma. Beni ara. Neyse parasını vereceğim. Hırsızlık yapmışsın, bravo. Güzel bir hırsızlık o. Ama sağda solda hırsızlık yapmayın. Adam gibi bileğinizle çalışın, adam gibi adam olun. Hırsızlıkla adam olunmaz. Ama senin paranı vereceğim ben. Hiçbir şeyi satma. Nasıl bir hırsızsan Allah razı olsun, güzel bir hırsızmışsın" ifadelerini kullandı.

Video, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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