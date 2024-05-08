Edirne’de bir garip olay! Evini soyan hırsızı tebrik edip böyle seslendi: Güzel bir hırsızlık ama…

Niye eşyaları elliyorsun sen? Hırsız kardeş sana sesleniyorum, neyse geleceğim, senin paranı vereceğim. Sakın eşyaları sağa sola satma. Beni ara. Neyse parasını vereceğim. Hırsızlık yapmışsın, bravo. Güzel bir hırsızlık o. Ama sağda solda hırsızlık yapmayın. Adam gibi bileğinizle çalışın, adam gibi adam olun. Hırsızlıkla adam olunmaz. Ama senin paranı vereceğim ben. Hiçbir şeyi satma. Nasıl bir hırsızsan Allah razı olsun, güzel bir hırsızmışsın" ifadelerini kullandı.

Video, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.