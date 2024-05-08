Haberler
Yaşam
Edirne’de bir garip olay! Evini soyan hırsızı tebrik edip böyle seslendi: Güzel bir hırsızlık ama…
Giriş Tarihi: 08.05.2024 16:40
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
16:42
Edirne’de bir garip olay! Evini soyan hırsızı tebrik edip böyle seslendi: Güzel bir hırsızlık ama…
Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki Uğur Saygı'nın evine gece yarısı hırsız girdi. Sosya medya hesabından video yayınlayan Saygı; plazma, elektrikli süpürge ve komodini çalan hırsızı tebrik edip, eşyaları geri getirmesi halinde parasını vereceğini söyledi. Saygı, "Hırsızlık yapmışsın, bravo. Güzel bir hırsızlık o. Senin paranı vereceğim ben. Hiçbir şeyi satma." dedi.