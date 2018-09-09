Efsaneleriyle ünlü 40 odalı Arılı Mağarası turizme açılmayı bekliyor

"BURAYLA İLGİLİ ÇOK SAYIDA EFSANE VAR, GELENLER ATMOSFERİNİN FARKLI OLDUĞUNU HİSSEDECEKLER"
Mağarada damlataşı oluşumları, bu tür mağaralarda bulunan değişik şekiller, renkli oluşumlar, kendine özel bitki örtüsü, bir kısım faunası, çeşitli böcek ve kış aylarında yarasaların bulunduğunu ifade eden Olgun, "Giriş bölümünde doğal ışık var. El feneriyle rahatlıkla gezilebiliyor. Sığınak olarak kullanıldığını biz eskiden beri biliyoruz. Değişik hikayeler de anlatılıyor burayla ilgili. Girilmeyen bölümlerinin olduğunu biliyoruz. Köyün etrafındaki mağaralarla bağlantılı olduğu da söyleniyor. Burayla ilgili çok sayıda efsane var. Burayı gelip görenler atmosferinin farklı olduğunu rahatlıkla hissedecekler" şeklinde konuştu.