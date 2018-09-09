Efsaneleriyle ünlü 40 odalı Arılı Mağarası turizme açılmayı bekliyor

MAĞARANIN EFSANELERİ

Arılı köyü muhtarı Süleyman Olgun, bilinen boyu 70 metre olan mağarada 18 oda olduğunu, girilmeyen odalarla birlikte bu sayının 40 olduğunun rivayet edildiğini belirterek, "Burasının Cenevizlerin sarayı olduğu ve 500 metre uzakta bulunan Kartalkaya'da ki Ceneviz kalesine bağlantısı olduğu söyleniyor. Bir diğer efsanede de mağaraya bırakılan horozun köyün üzerinde Kemertaş denilen bölgeden çıktığı söylenir. Ayrıca Rum Gosti'nin mağaranın içindeki su akıntısına kül döktüğü ve bu küllü suyun bahçesinden çıktığı da anlatılır. Rus işgali sırasında Sadi Selçuk'a yardım eden meşhur Gosti. Sadi Selçuk Karagöllerde ki askere şifre götürürken Ruslar tarafından yakalandı ve bizim köyde hapis ettiler. Köyümüzde yaşayan Gosti'nin yardımıyla kaçtı ve bu mağarada saklandı. Böylelikle Sadi Selçuk'un hayatını kurtarmış oldu" dedi.

