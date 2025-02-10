Ege Denizi Son Depremler 10 Şubat 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

SON DEPREMLER LİSTESİ - 10 ŞUBAT 2025

Türkiye'de ve sınır bölgelerinde yaşanan tüm depremlere AFAD ve Kandilli Rasathanesi sistemlerinden ulaşmak mümkün. Listeler üzerinden depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği öğrenilebiliyor.

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