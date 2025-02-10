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Ege Denizi Son Depremler 10 Şubat 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 10.02.2025 08:15
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025
08:15
Ege Denizi son depremler listesinde yer almaya devam ediyor. Şiddetleri 3, 4 ve 5 üzerinde seyreden aralıklı sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. Santorini-Amorgos'a yakın seyreden depremlerin sismik grafik üzerinden takibi sürerken bölgede tedbirler de alınmaya başladı. İşte, 'az önce deprem mi oldu?' sorusuna yanıt alabileceğiniz son depremler 10 Şubat 2025 listesi...