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Giriş Tarihi: 10.02.2025 08:15 Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 08:15

Ege Denizi Son Depremler 10 Şubat 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Ege Denizi son depremler listesinde yer almaya devam ediyor. Şiddetleri 3, 4 ve 5 üzerinde seyreden aralıklı sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. Santorini-Amorgos'a yakın seyreden depremlerin sismik grafik üzerinden takibi sürerken bölgede tedbirler de alınmaya başladı. İşte, 'az önce deprem mi oldu?' sorusuna yanıt alabileceğiniz son depremler 10 Şubat 2025 listesi...

Ege Denizi Son Depremler 10 Şubat 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son depremler listesi üzerinden yaşanan sarsıntıların merkez üssü, konumu, büyüklüğü ve derinliği bilgilerine ulaşılabiliyor. Ege Denizi'nde hareketlilik sürerken zaman zaman 10 dakika gibi kısa aralıklara düşen deprem fırtınası ne zaman son bulacak merak konusu. İşte, son veriler...

Ege Denizi Son Depremler 10 Şubat 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

EGE DENİZİ SALLANMAYA DEVAM EDİYOR!

Ege Denizi ocak ayı sonundan bu yana sismik hareketliliğini sürdürüyor. 9 binin üzerinde depremin kaydedildiği Santorini Adası ve yakınlarında sarsıntıların şiddeti zaman zaman artıyor.

Geçtiğimiz akşam saatlerinde bölgede 5.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

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Ege Denizi Son Depremler 10 Şubat 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

SON DEPREMLER LİSTESİ - 10 ŞUBAT 2025

Türkiye'de ve sınır bölgelerinde yaşanan tüm depremlere AFAD ve Kandilli Rasathanesi sistemlerinden ulaşmak mümkün. Listeler üzerinden depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği öğrenilebiliyor.

SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Ege Denizi Son Depremler 10 Şubat 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

Sarsıntı hissedenler en kısa sürede sismik grafik üzerinden kayda geçirilen listeden deprem bilgisine ulaşabiliyor. Depremin yerin kaç kilometre altında meydana geldiğini öğrenmek için paylaşılan listede derinlik bilgisine göz atılıyor.

Yüzeye yakın depremler bölge sakinleri tarafından daha fazla hissediliyor.

Ege Denizi Son Depremler 10 Şubat 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
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