Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam EGM PERSONEL ALIMI: Emniyet Genel Müdürlüğü hizmetli memur alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?
Giriş Tarihi: 27.12.2024 09:08 Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 09:08

EGM PERSONEL ALIMI: Emniyet Genel Müdürlüğü hizmetli memur alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), merkez ve taşra teşkilatındaistihdam edilmek üzere 42 hizmetli memur alımı yapacağını açıkladı. Adaylar, Hizmetli unvanı için belirlenen birimlerden tercih yaparak başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvuru süreciyle ilgili onay durumları, adaylar tarafından Kariyer Kapısı üzerinden takip edilebilecek. Başvuruda bulunmak isteyen başvuru tarihlerini ve şartlarını arama motorlarında mercek altına aldı. Peki, EGM memur alımı başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru işlemleri nereden ve nasıl yapılır?

EGM PERSONEL ALIMI: Emniyet Genel Müdürlüğü hizmetli memur alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

EGM bünyesinde görevlendirilmek üzere 42 hizmetli memur alımı yapılacağı duyuruldu. Yayımlanan ilan ile başvurulara ilişkin detaylar netlik kazanırken, başvurudua bulunmak isteyen adaylar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? İşte, ayrıntılar...

EGM PERSONEL ALIMI: Emniyet Genel Müdürlüğü hizmetli memur alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

EGM PERSONEL ALIMI YAPACAK!

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan sıralaması esas alınmak koşuluyla 42 Hizmetli ünvanında personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EGM PERSONEL ALIMI: Emniyet Genel Müdürlüğü hizmetli memur alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Emniyet Genel Müdürlüğü memur alımı başvuruları 06.01.2025 – 17.01.2025 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuru işlemleri 17.01.2025 Cuma günü saat 23.59 itiabarıyla sona erecek.

EGM PERSONEL ALIMI: Emniyet Genel Müdürlüğü hizmetli memur alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

BAŞVURULAR NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?

Başvuruda bulunmak isteyen adaylar başvurularını E-Devlet üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı ( https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) adresinden yapabilecek; şahsen yapmaları gerekmektedir.

EGM PERSONEL ALIMI: Emniyet Genel Müdürlüğü hizmetli memur alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında merkez ve taşra teşkilatına Kadrolu statüde personel alımı yapılacaktır. Sınav Komisyonunca yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucuna göre alım yapılacaktır.

b) 2024 yılı KPSS ortaöğretim düzeyinde KPSS-P94 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

ç) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)

d) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)

e) Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmak.

f) Sınav komisyonu, değerlendirme neticesinde herhangi bir adayı başarılı bulmaması halinde adayların tamamını eleme tasarrufuna sahiptir.

g) Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olup atanmaya hak kazanan adayların atamalarının yapıldığı birimde Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliğine göre en az 3 yıl çalışmaları gerekmekte olup, başvuruda bulunacak adayların bu hususu göz önünde bulundurarak tercihlerini yapmaları gerekmektedir

SON DAKİKA