EHLİYET YENİLEME İŞLEMLERİ: Ehliyet yenileme için bugün son! Artık 7.438 TL ödenecek
Giriş Tarihi: 31.10.2025 07:15
Güncelleme Tarihi: 31.10.2025 07:16
Eski tip ehliyetlerin 1 Ocak 2016'dan itibaren verilmeye başlanan yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için tanınan süre bugün sona eriyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugüne kadar ehliyetini yenileyenlerin toplam sayısı 36 milyon 216 bin kişiye ulaştı. Yapılan uyarılara rağmen 1 milyon 843 bin 722 kişi hala eski tip sürücü belgesi kullanmaya devam ediyor. Eski tip sürücü belgesi kullanan kişilerin, 31 Ekim'e kadar yenileme işlemi yapmaması durumunda ehliyetleri geçersiz olacak.