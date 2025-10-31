EHLİYET YENİLEME İŞLEMLERİ: Ehliyet yenileme için bugün son! Artık 7.438 TL ödenecek

ADIM ADIM YENİLEME İŞLEMİ

1- RANDEVU: İşlemlere başlamadan önce, NVİ İnternet Portalı (https:// randevu.nvi.gov.tr), Alo 199 Çağrı Merkezi veya NVİ Mobil Uygulaması üzerinden nüfus müdürlükleri için randevu oluşturulması gerekiyor.

2- GEREKLİ BELGELERİN HAZIRLANMASI: Başvuru için eski tip sürücü belgesi, 15 lira (13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı) ödemesinin yapıldığına dair dekont (Gelir İdaresi Başkanlığının https:// ivd.gib.gov.tr internet sayfası veya anlaşmalı bankalardan ödenebilir), yetkili sağlık kuruluşlarınca düzenlenen ve geçerliliği 2 yıl olan sürücü sağlık raporu ile son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 biyometrik fotoğraf talep ediliyor.

3- BAŞVURU YERİNE GİDİLMESİ: Hazırlanan belgelerle, randevu alınan veya randevusuz olarak (bekleme süresi göz önüne alınarak randevu tavsiye edilir) herhangi bir nüfus müdürlüğüne gidilerek başvuru gerçekleştiriliyor.