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Giriş Tarihi: 29.04.2025 19:44 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 19:44

Ehliyetler ile ilgili son dakika uyarısı: İptal edilecek! Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor

Ehliyetlerle ilgili son dakika açıklaması geldi. Eski tip ehliyet kullananların yenileme yapmaması taktirde ehliyetleri iptal edilecek. Milyonlarca sürücü için kritik uyarı yapıldı. Öte yandan ehliyet yenileme ücretlerine de zam yolda. İşte ehliyetle ilgili milyonlarca sürücüyü ilgilendiren detaylar...

Ehliyetler ile ilgili son dakika uyarısı: İptal edilecek! Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor

Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi ile ilgili verilen süre 31 Temmuz 2025'te sona eriyor. 4 milyon 237 bin kişinin ehliyetini yenilemediği öğrenilirken, belirtilen tarihe kadar yenilenmezse bu ehliyetlerin geçersiz olacağı bildirildi.

Ehliyetler ile ilgili son dakika uyarısı: İptal edilecek! Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden edindiği bilgilere göre, bugüne kadar 31 milyon 643 bin 355 ehliyet yenileme başvurusu yapıldı ancak 4 milyon 237 bin kişi hala eski sürücü belgesini kullanmaya devam ediyor.

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Ehliyetler ile ilgili son dakika uyarısı: İptal edilecek! Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor

Eski tip sürücü belgesi kullanan kişilerin, 1 Ağustos'a kadar yenileme işlemi yapmaması durumunda ehliyetleri geçersiz sayılacak.

Ehliyetler ile ilgili son dakika uyarısı: İptal edilecek! Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor

AĞUSTOS İTİBARIYLA EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ 7 BİN 438 LİRA OLACAK
Ayrıca eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Temmuz 2025'e kadar yalnızca 15 lira ödenmesi gerekirken, 1 Ağustos itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 liraya yükselecek.

Ehliyetler ile ilgili son dakika uyarısı: İptal edilecek! Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor

Yani 3 ay içerisinde ehliyet yenilendiği takdirde bu işlem için fazladan 7 bin 423 liralık ödeme yapılmasına gerek kalmayacak.