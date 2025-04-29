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Ehliyetler ile ilgili son dakika uyarısı: İptal edilecek! Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor
Giriş Tarihi: 29.04.2025 19:44
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025
19:44
Ehliyetler ile ilgili son dakika uyarısı: İptal edilecek! Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor
Ehliyetlerle ilgili son dakika açıklaması geldi. Eski tip ehliyet kullananların yenileme yapmaması taktirde ehliyetleri iptal edilecek. Milyonlarca sürücü için kritik uyarı yapıldı. Öte yandan ehliyet yenileme ücretlerine de zam yolda. İşte ehliyetle ilgili milyonlarca sürücüyü ilgilendiren detaylar...