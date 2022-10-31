Ekim ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, beklenti ne kadar? 2022 TCMB Ekim ayı enflasyon oranı beklentisi belli oldu!

Ekim ayı enflasyon oranı, Kasım ayının gelmesiyle birlikte gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından paylaşılacak Ekim ayı enflasyon rakamları, TEFE TÜFE verileri ekonomiyi birçok alanda etkileyecek. Asgari ücret, memur ve emekli zammı için de belirleyici olacak. Rakamların açıklanmasına sayılı günler kala T.C. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları anketini paylaşarak Ekim ayı enflasyon beklentisi için açıklama yaptı. Peki, Ekim ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta, beklenti ne kadar? İşte, 2022 TCMB Ekim ayı enflasyon oranı beklentisi…