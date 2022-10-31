Ekim ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, beklenti ne kadar? 2022 TCMB Ekim ayı enflasyon oranı beklentisi belli oldu!

Ekim enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta ve beklenti ne kadar soruları, Kasım ayının gelişiyle birlikte araştırılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay açıklanan enflasyon oranı için geri sayım başladı. Asgari ücret, emekli ve memur maaş zammı gibi birçok kalemi etkileyen enflasyon rakamlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Böylece Ekim ayı enflasyon beklentisi tahmini de belli oldu. Peki, Ekim ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, beklenti ne kadar? İşte TÜİK 2022 Ekim enflasyon oranı beklentisi ve konu ile ilgili detaylar…