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Giriş Tarihi: 31.10.2022 17:28 Güncelleme Tarihi: 31.10.2022 17:28

Ekim ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, beklenti ne kadar? 2022 TCMB Ekim ayı enflasyon oranı beklentisi belli oldu!

Ekim ayı enflasyon oranı, Kasım ayının gelmesiyle birlikte gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından paylaşılacak Ekim ayı enflasyon rakamları, TEFE TÜFE verileri ekonomiyi birçok alanda etkileyecek. Asgari ücret, memur ve emekli zammı için de belirleyici olacak. Rakamların açıklanmasına sayılı günler kala T.C. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları anketini paylaşarak Ekim ayı enflasyon beklentisi için açıklama yaptı. Peki, Ekim ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta, beklenti ne kadar? İşte, 2022 TCMB Ekim ayı enflasyon oranı beklentisi…

Ekim ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, beklenti ne kadar? 2022 TCMB Ekim ayı enflasyon oranı beklentisi belli oldu!

Ekim enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta ve beklenti ne kadar soruları, Kasım ayının gelişiyle birlikte araştırılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay açıklanan enflasyon oranı için geri sayım başladı. Asgari ücret, emekli ve memur maaş zammı gibi birçok kalemi etkileyen enflasyon rakamlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Böylece Ekim ayı enflasyon beklentisi tahmini de belli oldu. Peki, Ekim ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, beklenti ne kadar? İşte TÜİK 2022 Ekim enflasyon oranı beklentisi ve konu ile ilgili detaylar…

Ekim ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, beklenti ne kadar? 2022 TCMB Ekim ayı enflasyon oranı beklentisi belli oldu!

2022 EKİM ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Ekim ayı enflasyon verileri 3 Kasım 2022 tarihinde açıklanacak. Resmi internet sitesinden duyurulacak oranlar saat 10.00'da erişime açılacak.

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Ekim ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, beklenti ne kadar? 2022 TCMB Ekim ayı enflasyon oranı beklentisi belli oldu!

ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI

TÜİK tarafından 3 Kasım Perşembe günü açıklanacak Ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

EKİM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 3,54

Ankete göre, ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,54 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 2,85 ve en yüksek yüzde 4,60 aralığında yer aldı.

Ekim ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, beklenti ne kadar? 2022 TCMB Ekim ayı enflasyon oranı beklentisi belli oldu!

YILLIK BAZDA BEKLENTİ YÜZDE 83,45

Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,54) göre bir önceki ay yüzde 83,45 olan yıllık enflasyonun yüzde 85,51'e yükseleceği hesaplanıyor.

Ekim ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, beklenti ne kadar? 2022 TCMB Ekim ayı enflasyon oranı beklentisi belli oldu!

2022 YILI TAMAMI İÇİN ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 73,12

Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 3,08 artış göstermişti. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 73,88'den yüzde 73,12'ye geriledi.

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