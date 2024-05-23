EKPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI ÖSYM || 2024 EKPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesinde bulunan EKPSS sonuç sorgulama aracını kullanarak, sınav performanslarını ve puanlarını öğrenebilecekler. Bu sonuçlar, adayların kariyer planlarını belirleme sürecinde kritik bir rol oynayacak. ÖSYM EKPSS sonuçlarını öğrenmek için adayların en güvenilir kaynağı olarak erişime açılıyor. Adaylar, sonuçlarını öğrenmek için vakit kaybetmeden sorgulama sayfasını ziyaret etmek için geri sayıma başladı. Peki, 2024 EKPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?