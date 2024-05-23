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EKPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI ÖSYM || 2024 EKPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 23.05.2024 06:29
Güncelleme Tarihi: 23.05.2024
06:29
ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları açıklandı haberi bekleniyor! Binlerce engelli aday, gelecek kariyerlerini belirleyecek sonuçları öğrenmek için heyecanla bekleyişleri sürüyor. EKPSS sonuçlarını öğrenmek için adaylar, resmi ÖSYM sonuç sorgulama sayfasına yönlendirildi. Bu sonuçlar, adayların kamu kurum ve kuruluşlarında engelli personel olarak istihdam edilme yolunda önemli bir adımı temsil ediyor. Peki, EKPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte EKPSS sonuç sorgulama ekranı!