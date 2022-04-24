Haberler Yaşam FLAŞ! EKPSS 2022 soruları zor muydu, kolay mı? EKPSS sınav yorumları ile bu yılki sorular nasıldı, zor muydu?

Giriş Tarihi: 24.04.2022 11:42 Güncelleme Tarihi: 24.04.2022 11:42

FLAŞ! EKPSS 2022 soruları zor muydu, kolay mı? EKPSS sınav yorumları ile bu yılki sorular nasıldı, zor muydu?

EKPSS sınavı, bugün düzenleniyor. Kamu kurumlarında engelli kadrolarında istihdam etmek isteyen vatandaşların katılım sağladığı sınavın ardından adaylar detayları merak ediyor. Bu noktada ise "EKPSS sınav yorumları ile bu sene sınav zor muydu, kolay mıydı?" soruları yanıt aramaya başladı. Tam adı Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı olan ve 81 il merkezli düzenlenen sınavda adaylara 60 soru sorulacak. Peki, EKPSS soruları zor muydu, kolay mı? İşte Engelli Kamu Personeli seçme sınavına ilişkin yorumlar…