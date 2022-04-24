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Haberler Yaşam FLAŞ! EKPSS 2022 soruları zor muydu, kolay mı? EKPSS sınav yorumları ile bu yılki sorular nasıldı, zor muydu?
Giriş Tarihi: 24.04.2022 11:42 Güncelleme Tarihi: 24.04.2022 11:42

FLAŞ! EKPSS 2022 soruları zor muydu, kolay mı? EKPSS sınav yorumları ile bu yılki sorular nasıldı, zor muydu?

EKPSS sınavı, bugün düzenleniyor. Kamu kurumlarında engelli kadrolarında istihdam etmek isteyen vatandaşların katılım sağladığı sınavın ardından adaylar detayları merak ediyor. Bu noktada ise "EKPSS sınav yorumları ile bu sene sınav zor muydu, kolay mıydı?" soruları yanıt aramaya başladı. Tam adı Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı olan ve 81 il merkezli düzenlenen sınavda adaylara 60 soru sorulacak. Peki, EKPSS soruları zor muydu, kolay mı? İşte Engelli Kamu Personeli seçme sınavına ilişkin yorumlar…

FLAŞ! EKPSS 2022 soruları zor muydu, kolay mı? EKPSS sınav yorumları ile bu yılki sorular nasıldı, zor muydu?

EKPSS sınavı 24 Nisan bugün düzenleniyor. 81 il merkezinde saatler 10.15'i gösterdiğinde başlayan sınava binlerce aday katılım sağlarken öte yandan sınava ilişkin "EKPSS sınav yorumları ile bu sene sınav zor muydu, kolay mıydı?" soruları yanıt aramaya başladı. Adaylara engel grupları ve öğrenim düzeylerine göre uygulanan testlerde toplamda 60 soru ve 60 dakikalık süre tanınacaktır. Peki, 2022 EKPSS sınav soruları bu sene sınav zor muydu, kolay mıydı? İşte yorumları…

FLAŞ! EKPSS 2022 soruları zor muydu, kolay mı? EKPSS sınav yorumları ile bu yılki sorular nasıldı, zor muydu?

EKPSS SINAVI ZOR MUYDU, KOLAY MI?

Henüz sınav devam ediyor. Sınav sonrası aday yorumları ile haberimiz güncellenecektir.

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FLAŞ! EKPSS 2022 soruları zor muydu, kolay mı? EKPSS sınav yorumları ile bu yılki sorular nasıldı, zor muydu?

EKPSS, 24 Nisan 2022 tarihinde 81 il merkezinde saat 10.15'te başlayacak ve tek oturumda yapılacaktır.

FLAŞ! EKPSS 2022 soruları zor muydu, kolay mı? EKPSS sınav yorumları ile bu yılki sorular nasıldı, zor muydu?

Sınavda adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanacaktır. Testlerde toplam 60 soru bulunacak ve sınav süresi 60 dakika olacaktır. Adayların engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun hazırlanmış testler, adayların engel durumlarına göre sınav uygulamaları ile gerçekleştirilecektir.

Sınav saat 11.15'te bitecek.

FLAŞ! EKPSS 2022 soruları zor muydu, kolay mı? EKPSS sınav yorumları ile bu yılki sorular nasıldı, zor muydu?

EKPSS SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA EKRANI

EKPSS sınav giriş yerini sorgulamak için adayların ilk önce AİS şifrelerine ihtiyacı vardır. AİS şifre ve T.C. kimlik numarasıyla birlikte adaylar ÖSYM aday işlemleri sistemine giriş yapıp sınav giriş belgelerini indirebilir.

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