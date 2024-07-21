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EKPSS TERCİH KILAVUZU VE TAKVİM: ÖSYM İLE EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak,nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 21.07.2024 21:19
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024
21:20
EKPSS TERCİH KILAVUZU VE TAKVİM: ÖSYM İLE EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak,nereden yapılır?
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı EKPSS tercih takvimi adayların gündeminde. Kura yoluyla kamu kurum ve kuruluşlardaki boş kadrolara yerleştirme usulü olan EKPSS tercih takvimi için adayların gözü ÖSYM'ye çevrildi. Ortaöğretim seviyesi için EKPSSP1 puanıyla, ön lisans mezunları EKPSS2 puanıyla ve dört yıllık lisans mezunları ise EKPSSP3 puanlarıyla tercihlerini yapacak. EKPSS tercih takvimi ve kılavuzu adayların araştırmasında. Peki, EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı, bu yıl EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte EKPSS 2024 tercih tarihleri ve kılavuzu