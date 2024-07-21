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Haberler Yaşam EKPSS TERCİH KILAVUZU VE TAKVİM: ÖSYM İLE EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak,nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 21.07.2024 21:19 Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 21:20

EKPSS TERCİH KILAVUZU VE TAKVİM: ÖSYM İLE EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak,nereden yapılır?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı EKPSS tercih takvimi adayların gündeminde. Kura yoluyla kamu kurum ve kuruluşlardaki boş kadrolara yerleştirme usulü olan EKPSS tercih takvimi için adayların gözü ÖSYM'ye çevrildi. Ortaöğretim seviyesi için EKPSSP1 puanıyla, ön lisans mezunları EKPSS2 puanıyla ve dört yıllık lisans mezunları ise EKPSSP3 puanlarıyla tercihlerini yapacak. EKPSS tercih takvimi ve kılavuzu adayların araştırmasında. Peki, EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı, bu yıl EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte EKPSS 2024 tercih tarihleri ve kılavuzu

EKPSS TERCİH KILAVUZU VE TAKVİM: ÖSYM İLE EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak,nereden yapılır?

EKPSS tercihleri Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na giren adayların gündeminde. Puanlarını kullanmak üzere tercih takvimini bekleyen adaylar kamu kurum ve kuruluşlarındaki boş kadrolara yerleştirmek üzere ÖSYM tercih sayfasını control etmeye başladı. Peki, EKPSS tercih takvimi yayımlandı mı? İşte detaylar

EKPSS TERCİH KILAVUZU VE TAKVİM: ÖSYM İLE EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak,nereden yapılır?

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
EKPSS tercih takvimi henüz yayınlanmadı.
ÖSYM tarafından yayımlanacak olan 2. tercih kılavuzu ile tarihler netleşecek.
Geçmiş yılları göz önünde bulundurduğumuzda genellikle tercih dönemi, EKPSS sonuçları açıklandıktan sonraki 1-2 ay içerisinde başlıyor.

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EKPSS TERCİH KILAVUZU VE TAKVİM: ÖSYM İLE EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak,nereden yapılır?

EKPSS TERCİH KILAVUZU PAYLAŞILDI MI?
EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden paylaşılacak. Açıklandığında yer vereceğiz.

EKPSS TERCİH KILAVUZU VE TAKVİM: ÖSYM İLE EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak,nereden yapılır?

EKPSS TABAN (ATAMA) PUANLARI AÇIKLANDI MI?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi son olarak 2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıklamıştı.
Puanlar ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyine göre farklılık gösteriyor. Aşağıdaki bağlantılar üzerinden son yapılan atamalardaki taban puanlara ulaşabilirsiniz

EKPSS TERCİH KILAVUZU VE TAKVİM: ÖSYM İLE EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak,nereden yapılır?

ORTAÖĞRETİM EKPSS TABAN PUANLAR

ÖN LİSANS EKPSS TABAN PUANLAR

LİSANS EKPSS TABAN PUANLAR

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