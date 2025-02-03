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Haberler Yaşam EKPSS tercih sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2025 EKPSS tercih sonucu sorgulama ekranı ve tarihi
Giriş Tarihi: 03.02.2025 14:35 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 14:38

EKPSS tercih sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2025 EKPSS tercih sonucu sorgulama ekranı ve tarihi

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı tercihleri 16-27 Ocak tarihlerinde tamamlanmış, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş 2025 yılı içinde kamuda engelli personel alımı için ayrılan kontenjanları müjdelemişti. Bu kapsamda tercihlerini tamamlayan adaylar EKPSS tercih sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak sorusuyla detayları inceliyor. İşte ÖSYM 2025 EKPSS tercih sonucu sorgulama ekranı ve tarihi.

EKPSS tercih sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2025 EKPSS tercih sonucu sorgulama ekranı ve tarihi

Ocak ayında alınan EKPSS tercihlerinin sonuçları için gözler ÖSYM'de! Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı'na katılan binlerce aday EKPSS tercih sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM 2025 EKPSS tercih sonucu sorgulama ekranı ve sonuçların açıklanacağı tarih mercek altına alınıyor. İşte son açıklamalar.

EKPSS tercih sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2025 EKPSS tercih sonucu sorgulama ekranı ve tarihi

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercihleri, 16-27 Ocak 2025 tarihleri arasında tamamlandı. ÖSYM, EKPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında, tercih sonuçlarının genellikle başvuru sürecinin tamamlanmasından birkaç hafta sonra açıklandığı görülüyor. Bu nedenle, sonuçların Şubat ayının ortalarında açıklanması bekleniyor.

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EKPSS tercih sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2025 EKPSS tercih sonucu sorgulama ekranı ve tarihi

KAMU 1830 ENGELLİ PERSONEL ALIMI
Yeni yılın ilk haftalarında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Yeni yılla beraber bizim de bir müjdemiz olacak engelli bireylerimize yönelik. 1830 engelli vatandaşımızın EKPSS üzerinden kamuda istihdamını sağlayacağız" açıklamasıyla dikkat çekmişti.

Bakan Göktaş, bugüne kadar 70 bin 878 engellinin kamuda istihdam edildiğini ifade ederek, "Yeni yılla beraber bizim de bir müjdemiz olacak engelli bireylerimize yönelik. Yeni bir atamamızı daha gerçekleştireceğiz. 1830 engelli vatandaşımızın EKPSS üzerinden kamuda istihdamını sağlayacağız. Hem engelli vatandaşlarımıza hem de ailelerine buradan hayırlı uğurlu olması dileklerimi iletiyorum" demişti.

EKPSS tercih sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2025 EKPSS tercih sonucu sorgulama ekranı ve tarihi

EKPSS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, tercih sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulayabilecekler.

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