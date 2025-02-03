EKPSS tercih sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2025 EKPSS tercih sonucu sorgulama ekranı ve tarihi

KAMU 1830 ENGELLİ PERSONEL ALIMI

Yeni yılın ilk haftalarında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Yeni yılla beraber bizim de bir müjdemiz olacak engelli bireylerimize yönelik. 1830 engelli vatandaşımızın EKPSS üzerinden kamuda istihdamını sağlayacağız" açıklamasıyla dikkat çekmişti.

Bakan Göktaş, bugüne kadar 70 bin 878 engellinin kamuda istihdam edildiğini ifade ederek, "Yeni yılla beraber bizim de bir müjdemiz olacak engelli bireylerimize yönelik. Yeni bir atamamızı daha gerçekleştireceğiz. 1830 engelli vatandaşımızın EKPSS üzerinden kamuda istihdamını sağlayacağız. Hem engelli vatandaşlarımıza hem de ailelerine buradan hayırlı uğurlu olması dileklerimi iletiyorum" demişti.