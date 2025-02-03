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EKPSS tercih sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2025 EKPSS tercih sonucu sorgulama ekranı ve tarihi
Giriş Tarihi: 03.02.2025 14:35
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025
14:38
EKPSS tercih sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2025 EKPSS tercih sonucu sorgulama ekranı ve tarihi
Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı tercihleri 16-27 Ocak tarihlerinde tamamlanmış, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş 2025 yılı içinde kamuda engelli personel alımı için ayrılan kontenjanları müjdelemişti. Bu kapsamda tercihlerini tamamlayan adaylar EKPSS tercih sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak sorusuyla detayları inceliyor. İşte ÖSYM 2025 EKPSS tercih sonucu sorgulama ekranı ve tarihi.