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EKPSS TERCİH TAKVİMİ 2024 || ÖSYM kılavuzu ile EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, bugün mü?
Giriş Tarihi: 26.06.2024 01:30
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024
01:30
EKPSS TERCİH TAKVİMİ 2024 || ÖSYM kılavuzu ile EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, bugün mü?
Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu adayların katıldığı EKPSS sınavının sonuçları 23 Mayıs Perşembe günü açıklandı. 2024 EKPSS tercihlerinin ne zaman başlayacağı sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yanıt arıyor. ÖSYM üzerinden yapılacak olan EKPSS tercihleri için gözler konu hakkında açıklamalara çevrildi. Peki, EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor?