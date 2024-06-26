Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam EKPSS TERCİH TAKVİMİ 2024 || ÖSYM kılavuzu ile EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, bugün mü?
Giriş Tarihi: 26.06.2024 01:30 Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 01:30

EKPSS TERCİH TAKVİMİ 2024 || ÖSYM kılavuzu ile EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, bugün mü?

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu adayların katıldığı EKPSS sınavının sonuçları 23 Mayıs Perşembe günü açıklandı. 2024 EKPSS tercihlerinin ne zaman başlayacağı sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yanıt arıyor. ÖSYM üzerinden yapılacak olan EKPSS tercihleri için gözler konu hakkında açıklamalara çevrildi. Peki, EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor?

EKPSS TERCİH TAKVİMİ 2024 || ÖSYM kılavuzu ile EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, bugün mü?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercih kılavuzu gündemde. Sonuçların açıklanmasının ardından kura usulüyle kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına adaylar yerleştirilecek. ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden alınacak olan EKPSS tercihleri için adaylar geri sayıma başladı. Peki, EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor?

EKPSS TERCİH TAKVİMİ 2024 || ÖSYM kılavuzu ile EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, bugün mü?

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

EKPSS 2024 tercih takvimi ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Geçen yıllar göz önünde bulundurulduğunda sonuçların ilan edilmesinin ardından tercih döneminin de önümüzdeki haftalarda başlaması bekleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EKPSS TERCİH TAKVİMİ 2024 || ÖSYM kılavuzu ile EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, bugün mü?

EKPSS 2024 TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

EKPSS 2024 tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. ÖSYM EKPSS tercih takviminin netleşmesiyle kılavuzun da paylaşılması bekleniyor.

EKPSS TERCİH TAKVİMİ 2024 || ÖSYM kılavuzu ile EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, bugün mü?

EKPSS TERCİH SÜRECİ

Adaylar tercihlerini, sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki kadrolar arasından yapmak zorunda.

Sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olamama veya sınavdan sonra daha üst bir öğrenim düzeyinden mezun olma gibi nedenler, adaya, sınava girdiğinden farklı bir düzeyde tercih yapma hakkı tanımaz. Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercih süresinin son günü itibariyle sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olunması zorunludur.

Tercih işleminde mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile atamaları yapılmaz.

EKPSS TERCİH TAKVİMİ 2024 || ÖSYM kılavuzu ile EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, bugün mü?
SON DAKİKA