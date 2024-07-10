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EKPSS TERCİH TAKVİMİ ÖSYM 2024: EKPSS tercihleri ne zaman, kılavuz adayların erişimine açıldı mı?
Giriş Tarihi: 10.07.2024 10:35
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024
10:35
EKPSS TERCİH TAKVİMİ ÖSYM 2024: EKPSS tercihleri ne zaman, kılavuz adayların erişimine açıldı mı?
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı EKPSS 2024 tercih takvimi araştırılıyor. EKPSS tercih kılavuzu tercih işlemlerini gerçekleştirecek adaylar tarafından gündemde. Kura usulüyle kamu kurum ve kuruluşlarındaki boş kadrolara Ortaöğretim mezunları EKPSSP1 puanıyla, ön lisans mezunları EKPSS2 puanıyla ve dört yıllık lisans mezunları ise EKPSSP3 puanlarıyla tercihlerini gerçekleştirebilecek. EKPSS taban puanları ve tercih takvimi tercihlerini yapacak adaylar tarafından sorgulanıyor. Peki; bu yıl EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak, nasıl ve nereden yapılır? EKPSS tercih kılavuzu yayında mı? İşte, 2024 tercih tarihleri