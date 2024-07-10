EKPSS TERCİH TAKVİMİ ÖSYM 2024: EKPSS tercihleri ne zaman, kılavuz adayların erişimine açıldı mı?

EKPSS tercih kılavuzu ve tercih takvimi adayların gündeminde. Puanları kontrol eden adaylar tercih kılavuzunu bekliyor. Tercih sürecinin başlamasıyla adaylar tercihlerini gerçekleştirecek ve kura usulüyle boş kadrolara yerleştirilecek. Peki, 2024 EKPSS tercih tarihleri belli oldu mu, nereden ve nasıl yapılır, tercih kılavuzu yayınlandı mı, taban puanları açıklandı mı? İşte, ayrıntılar