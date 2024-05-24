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Haberler Yaşam EKPSS tercih tarihleri 2024 | ÖSYM ile Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı EKPSS tercihleri ne zaman?
Giriş Tarihi: 24.05.2024 11:19 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 11:26

EKPSS tercih tarihleri 2024 | ÖSYM ile Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı EKPSS tercihleri ne zaman?

2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları açıklandı. Akabinde ise adaylar ÖSYM tercih kılavuzu için bekleyişe geçti. Ortaöğretim mezunları EKPSSP1 puanıyla, ön lisans mezunları EKPSSP2 puanıyla ve dört yıllık lisans mezunları ise EKPSSP3 puanlarıyla tercih yapabilecek. Bu noktada ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans taban puanları binlerce adayın gündemindeki yerini aldı. Peki; bu yıl EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak, nasıl yapılır? İşte, 2024 EKPSS tercih tarihleri...

EKPSS tercih tarihleri 2024 | ÖSYM ile Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı EKPSS tercihleri ne zaman?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024 EKPSS) sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı. Şimdi ise sırada tercih süreci var. Adaylar, aldıkları puana göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Tercih kılavuzu için gözler ÖSYM duyurularına çevrilirken ''EKPSS tercihleri ne zaman?'' sorusu yanıt aramaya başladı. Peki, 2024 EKPSS tercih tarihleri belli oldu mu, nereden ve nasıl yapılır, taban puanları açıklandı mı? İşte, ayrıntılar...

EKPSS tercih tarihleri 2024 | ÖSYM ile Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı EKPSS tercihleri ne zaman?

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2024 EKPSS tercih tarihleri henüz belli olmadı.

ÖSYM tarafından yayımlanacak 2024 EKPSS 2. tercih kılavuzu ile birlikte tercih tarihleri netleşmiş olacak.

Geçmiş yılları göz önünde bulundurduğumuzda genellikle tercih dönemi, EKPSS sonuçları açıklandıktan sonraki 1-2 ay içerisinde başlıyor.

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EKPSS tercih tarihleri 2024 | ÖSYM ile Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı EKPSS tercihleri ne zaman?

EKPSS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

Tercih kılavuzunda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacak.

Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır.

EKPSS tercih tarihleri 2024 | ÖSYM ile Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı EKPSS tercihleri ne zaman?

EKPSS TABAN (ATAMA) PUANLARI AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) son olarak 2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıklamıştı.

Puanlar ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyine göre farklılık gösteriyor. Aşağıdaki linklere tıklayarak son yapılan atamalardaki taban puanlara ulaşabilirsiniz.

ORTAÖĞRETİM EKPSS TABAN PUANLARI

ÖN LİSANS EKPSS TABAN PUANLARI

LİSANS EKPSS TABAN PUANLARI

EKPSS tercih tarihleri 2024 | ÖSYM ile Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı EKPSS tercihleri ne zaman?

2024-EKPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER

LİSANS

Tercih Yapan Aday Sayısı 5.246

Kontenjan Sayısı 1.321

Yerleşen Aday Sayısı 1.207

Boş Kalan Kontenjan Sayısı 114

ÖN LİSANS

Tercih Yapan Aday Sayısı 9.133

Kontenjan Sayısı 552

Yerleşen Aday Sayısı 523

Boş Kalan Kontenjan Sayısı 29

ORTAÖĞRETİM

Tercih Yapan Aday Sayısı 28.751

Kontenjan Sayısı 423

Yerleşen Aday Sayısı 384

Boş Kalan Kontenjan Sayısı 39

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