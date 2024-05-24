Haberler
Yaşam
EKPSS tercih tarihleri 2024 | ÖSYM ile Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı EKPSS tercihleri ne zaman?
Giriş Tarihi: 24.05.2024 11:19
Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
11:26
EKPSS tercih tarihleri 2024 | ÖSYM ile Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı EKPSS tercihleri ne zaman?
2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları açıklandı. Akabinde ise adaylar ÖSYM tercih kılavuzu için bekleyişe geçti. Ortaöğretim mezunları EKPSSP1 puanıyla, ön lisans mezunları EKPSSP2 puanıyla ve dört yıllık lisans mezunları ise EKPSSP3 puanlarıyla tercih yapabilecek. Bu noktada ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans taban puanları binlerce adayın gündemindeki yerini aldı. Peki; bu yıl EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak, nasıl yapılır? İşte, 2024 EKPSS tercih tarihleri...