Haberler
Galeri
Yaşam
EKPSS TERCİH TAKVİMİ 2026 | ÖSYM EKPSS tercihleri ne zaman, tercih kılavuzu erişime açıldı mı?
Giriş Tarihi: 19.09.2026 17:26
EKPSS TERCİH TAKVİMİ 2026 | ÖSYM EKPSS tercihleri ne zaman, tercih kılavuzu erişime açıldı mı?
EKPSS tercihleri için bekleyiş sürerken, kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar ÖSYM'den gelecek duyuruya odaklandı. Adaylar sınav sürecinin tamamlanmasının ardından EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı sorularına yanıt aranmaya başladı. Kadro ve kontenjanların da kılavuzla birlikte belli olması bekleniyor.