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Giriş Tarihi: 19.09.2026 17:26

EKPSS TERCİH TAKVİMİ 2026 | ÖSYM EKPSS tercihleri ne zaman, tercih kılavuzu erişime açıldı mı?

EKPSS tercihleri için bekleyiş sürerken, kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar ÖSYM'den gelecek duyuruya odaklandı. Adaylar sınav sürecinin tamamlanmasının ardından EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı sorularına yanıt aranmaya başladı. Kadro ve kontenjanların da kılavuzla birlikte belli olması bekleniyor.

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EKPSS TERCİH TAKVİMİ 2026 | ÖSYM EKPSS tercihleri ne zaman, tercih kılavuzu erişime açıldı mı?

2026 EKPSS, 19 Nisan'da yapılmış ve sonuçlar 14 Mayıs'ta adayların erişimine açılmıştı. Sınavın ardından kamu kurumlarında görev almak isteyen adayların bekleyişi bu kez tercih dönemine çevrildi.

EKPSS TERCİH TAKVİMİ 2026 | ÖSYM EKPSS tercihleri ne zaman, tercih kılavuzu erişime açıldı mı?

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kamuya atanmayı bekleyen adaylar için tercih takvimi henüz açıklanmadı. Ayrıntıların ÖSYM tarafından duyurulması bekleniyor. Kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte adayların beklediği atama süreci de başlamış olacak.

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EKPSS TERCİH TAKVİMİ 2026 | ÖSYM EKPSS tercihleri ne zaman, tercih kılavuzu erişime açıldı mı?

EKPSS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Tercih döneminin beklenen kılavuzu henüz erişime açılmadı. Kamu kurumlarının açacağı kadroların yanı sıra öğrenim düzeyleri, nitelik kodları ve tercih sırasında aranacak şartların bulunacağı kılavuz ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor..

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EKPSS TERCİH TAKVİMİ 2026 | ÖSYM EKPSS tercihleri ne zaman, tercih kılavuzu erişime açıldı mı?

EKPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Takvimin açıklanmasının ardından işlemler ÖSYM'nin duyuracağı tercih ekranı üzerinden yürütülecek. Önceki EKPSS yerleştirmelerinde tercihler, Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak gerçekleştirildi.

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EKPSS TERCİH TAKVİMİ 2026 | ÖSYM EKPSS tercihleri ne zaman, tercih kılavuzu erişime açıldı mı?

2026 EKPSS NE ZAMAN YAPILDI?

Bu yılın EKPSS oturumu 19 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirildi. Sınava katılan adayların sonuçları ise 12 Mayıs 2026 tarihinde ÖSYM tarafından erişime açıldı.

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar puanlarını öğrendi. Şimdi bu puanlarla yapılacak tercih dönemine ilişkin yeni duyuru bekleniyor.

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