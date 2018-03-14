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Eksi 35 derecede lerini gerçekleştirdiler

Giriş Tarihi: 14.03.2018 12:06 Güncelleme Tarihi: 14.03.2018 12:40
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Eksi 35 derecede lerini gerçekleştirdiler
Eksi 35 derecede hayallerini gerçekleştirdiler

ve çiftinin i Ren geyiklerini ait oldukları vahşi doğada görmekti. Sonunda hayallerini gerçekleştirdiler ve hikayelerini paylaştılar.

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Eksi 35 derecede lerini gerçekleştirdiler
Eksi 35 derecede hayallerini gerçekleştirdiler

Çift şunları söyledi: Vahşi doğada bir görmek bizim için her zaman bir di ve sonunda hayallerimizi gerçekleştirdik. Güney Afrika'nın ılıman ikliminde yaşayanlar için Norveç'in zirvesinde -35 derece sıcaklıkta dizboyu karda durmak oldukça sıradışı bir durum.

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Eksi 35 derecede lerini gerçekleştirdiler
Eksi 35 derecede hayallerini gerçekleştirdiler

Hava koşulları çok uç derece de olsa da Kuzey Kutup Bölgesi'nde yaşayan Sami halkı için Ren geyikleri hayati önem taşıyor. Geçimlerini tamamen Ren geyiklerinden sağlıyorlar. Postundan kıyafet ve örtü yapılırken, eti de farklı şekillerde tabaklarda yerini alıyor.

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Eksi 35 derecede lerini gerçekleştirdiler
Eksi 35 derecede hayallerini gerçekleştirdiler

Sami rehberimizle tanıştığımızda dikkatimizi çeken ilk şey, giydiği geleneksel kıyafetiydi. Bu aşırı soğukta geleneksel kıyafetiyle sıcak kalıyordu.

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Eksi 35 derecede lerini gerçekleştirdiler
Eksi 35 derecede hayallerini gerçekleştirdiler

Güne kar motoruna binerek başlıyoruz çünkü bu gerçekten etrafta dolaşmanın tek yolu. Yola çıktık, ren geyiklerinin izini arıyoruz.

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Eksi 35 derecede lerini gerçekleştirdiler
Eksi 35 derecede hayallerini gerçekleştirdiler

Donmuş göllerden geçerek yolumuza devam ettik, Kuzey Kutup Bölgesi ormanlarından geçerek 3 saat sonrasında yıllardır ini kurduğumuz ren geyiklerinin izini bulduk. Bir sürüsü....

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Eksi 35 derecede lerini gerçekleştirdiler
Eksi 35 derecede hayallerini gerçekleştirdiler

Bu özel sürü oldukça büyüktü, sayı olarak ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Zira Samiler'e kaç tane olduğunu sormak kabalıkmış gibi görünüyor. Birisinin size banka hesabınızda ne kadar para olduğunu sorduğunu düşünün.

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