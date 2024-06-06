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Haberler Yaşam EKŞİ ELMALAR OYUNCULARI VE KONUSU | Bu akşam TV’de! Ekşi Elmalar filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi, ne zaman?
Giriş Tarihi: 06.06.2024 18:20 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 18:21

EKŞİ ELMALAR OYUNCULARI VE KONUSU | Bu akşam TV’de! Ekşi Elmalar filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi, ne zaman?

Ekşi Elmalar filmi bu akşam Star Tv'de yayında olması sebebiyle gündemde. Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Farah Zeynep Abdullah, Songul Öden, Şükran Ovalı, Şükrü Özyıldız gibi isimlerin yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Yılmaz Erdoğan oturuyor. 2016 yılında vizyona giren yerli yapım izleyenlere keyifli dakikalar yaşatacak. Komedi türündeki Ekşi Elmalar filmi oyuncuları, konusu, araştırılıyor. Peki, oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekildi? İşte, Ekşi Elmalar film hakkında merak edilenler…

EKŞİ ELMALAR OYUNCULARI VE KONUSU | Bu akşam TV’de! Ekşi Elmalar filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi, ne zaman?

Ekşi Elmalar filmi oyuncuları ve konusuyla araştırılıyor. Kadrosunda birçok ünlü ismi buluşturan komedi türündeki film için araştırmalar başladı. Yönetmenliğini ve senaristliği Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği film bu akşam TV'de yayınlanacak. Peki, Ekşi Elmalar filmi nerede çekildi, konusu ne? İşte, tüm merak edilenler…

EKŞİ ELMALAR OYUNCULARI VE KONUSU | Bu akşam TV’de! Ekşi Elmalar filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi, ne zaman?

EKŞİ ELMALAR FİLMİ KONUSU

Sert mizacıyla tanınan Belediye Reisi Aziz Özay'ın kent çapında meşhur iki özelliği daha vardır: Biri herkesin imrendiği meyve bahçesi, ikincisi de evlenme çağına gelmiş, birbirinden güzel 3 kızı. Kasaba merkezine inmeyen, insan içine çok çıkmayan kızların taliplisi ise çoktur.

Aziz Bey'in eşi Ayda ve kızları Muazzez, Türkan ve Safiye'nin öyküleri 1970'li yılların sonunda Hakkari'de başlar ve 1990'lı yılların sonunda Antalya'ya dek uzanır...

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EKŞİ ELMALAR OYUNCULARI VE KONUSU | Bu akşam TV’de! Ekşi Elmalar filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi, ne zaman?

EKŞİ ELMALAR FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Film, Hakkari ve Antalya'da geçse de çekimleri, Muğla'nın Köyceğiz, Ortaca ve Marmaris ilçesinde yapıldı.

EKŞİ ELMALAR OYUNCULARI VE KONUSU | Bu akşam TV’de! Ekşi Elmalar filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi, ne zaman?

EKŞİ ELMALAR FİLMİ OYUNCULARI

Yılmaz Erdoğan - Aziz Özay

Farah Zeynep Abdullah - Muazzez Özay

Songül Öden - Türkan Özay

Şükran Ovalı - Safiye Özay

Şükrü Özyıldız - Özgür

EKŞİ ELMALAR OYUNCULARI VE KONUSU | Bu akşam TV’de! Ekşi Elmalar filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi, ne zaman?

Fatih Artman - Hatip

Ersin Korkut - Şino (Mavi Gözlü)

Caner Cindoruk - Servet

Cezmi Baskın

Devrim Yakut - Ayda Özay

Kıvanç Baran - Arslan Cevdet

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