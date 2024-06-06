EKŞİ ELMALAR OYUNCULARI VE KONUSU | Bu akşam TV’de! Ekşi Elmalar filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi, ne zaman?

EKŞİ ELMALAR FİLMİ KONUSU

Sert mizacıyla tanınan Belediye Reisi Aziz Özay'ın kent çapında meşhur iki özelliği daha vardır: Biri herkesin imrendiği meyve bahçesi, ikincisi de evlenme çağına gelmiş, birbirinden güzel 3 kızı. Kasaba merkezine inmeyen, insan içine çok çıkmayan kızların taliplisi ise çoktur.

Aziz Bey'in eşi Ayda ve kızları Muazzez, Türkan ve Safiye'nin öyküleri 1970'li yılların sonunda Hakkari'de başlar ve 1990'lı yılların sonunda Antalya'ya dek uzanır...