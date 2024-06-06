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EKŞİ ELMALAR OYUNCULARI VE KONUSU | Bu akşam TV’de! Ekşi Elmalar filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi, ne zaman?
Giriş Tarihi: 06.06.2024 18:20
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
18:21
Ekşi Elmalar filmi bu akşam Star Tv'de yayında olması sebebiyle gündemde. Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Farah Zeynep Abdullah, Songul Öden, Şükran Ovalı, Şükrü Özyıldız gibi isimlerin yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Yılmaz Erdoğan oturuyor. 2016 yılında vizyona giren yerli yapım izleyenlere keyifli dakikalar yaşatacak. Komedi türündeki Ekşi Elmalar filmi oyuncuları, konusu, araştırılıyor. Peki, oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekildi? İşte, Ekşi Elmalar film hakkında merak edilenler…