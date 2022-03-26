Haberler Yaşam EKYS sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? EKYS sonuçları kaç yıl geçerli? ÖSYM sonuç tarihi

Giriş Tarihi: 26.03.2022 15:02 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022 15:03

EKYS sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? EKYS sonuçları kaç yıl geçerli? ÖSYM sonuç tarihi

Binlerce öğretmen, Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı EKYS ile devlete bağlı okullarda müdür ve müdür yardımcılığı mesleki pozisyonlarına hazırlanıyor. 20 Mart 2022 tarihinde uygulanan MEB EKYS sınav sonuçları için adaylar beklemede. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda müdür ya da müdür yardımcısı olmak isteyenler sınavlarını verdi. Gündemdeki soru: EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmenleri yakından ilgilendiren konu hakkında ÖSYM açıklama yaptı. Peki, EKYS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, EKYS sonuçları kaç yıl geçerli?