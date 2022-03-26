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Haberler Yaşam EKYS sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? EKYS sonuçları kaç yıl geçerli? ÖSYM sonuç tarihi
Giriş Tarihi: 26.03.2022 15:02 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022 15:03

EKYS sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? EKYS sonuçları kaç yıl geçerli? ÖSYM sonuç tarihi

Binlerce öğretmen, Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı EKYS ile devlete bağlı okullarda müdür ve müdür yardımcılığı mesleki pozisyonlarına hazırlanıyor. 20 Mart 2022 tarihinde uygulanan MEB EKYS sınav sonuçları için adaylar beklemede. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda müdür ya da müdür yardımcısı olmak isteyenler sınavlarını verdi. Gündemdeki soru: EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmenleri yakından ilgilendiren konu hakkında ÖSYM açıklama yaptı. Peki, EKYS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, EKYS sonuçları kaç yıl geçerli?

EKYS sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? EKYS sonuçları kaç yıl geçerli? ÖSYM sonuç tarihi

20 Mart 2022 tarihinde EKYS sınavına girerek devlet okullarında yönetici konumuna gelmek isteyen adaylar, şimdi sınav sonuçlarını bekliyor. Geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından sınav soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı. Sıradaki adım sonuçlar olacak. Binlerce aday "EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna odaklanmış durumda. Peki, EKYS sonuçları kaç yıl geçerli? İşte, MEB EKYS sınav sonuç tarihi…

EKYS sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? EKYS sonuçları kaç yıl geçerli? ÖSYM sonuç tarihi

EKYS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKALANACAK?

2022 ÖYSM takvimine göre EKYS sonuçları 8 Nisan 2022 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarına ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşacak.

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EKYS sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? EKYS sonuçları kaç yıl geçerli? ÖSYM sonuç tarihi

EKYS başvuru kılavuzunda yayımlanan bilgilere göre; "Sınav sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir."

EKYS sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? EKYS sonuçları kaç yıl geçerli? ÖSYM sonuç tarihi

EKYS KAÇ YIL GEÇERLİ?

EKYS yazılı sınavının sonuçları, sonuç tarihinden itibaren 3 yıla kadar geçerlidir. Sınav puanını yükseltmek isteyenler yeniden sınava girerek üç yıl dolmadan da yeni bir puan alabilir.

EKYS sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? EKYS sonuçları kaç yıl geçerli? ÖSYM sonuç tarihi
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