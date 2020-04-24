Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Elazığ, Tunceli imsakiye ile iftar vakti! 2020 Elazığ ve Tunceli’de sahur ve iftar saati kaçta?

Elazığ, Tunceli imsakiye ile iftar vakti! 2020 Elazığ ve Tunceli’de kaçta?

Mübarek Ramazan ayına girmemizle birlikte heyecanı da başladı. Ramazan ayı boyunca tüm Müslümanlar sabah imsak saatinden akşam ezanı okunmasına kadar hiçbir şey yemeyecek ve içmeyecekler. Dolayısıyla bu belirli saatler de merak konusu oldu. Merak edilenler arasında Elazığ ve Tunceli'de imsakiye ve iftar vakitleri de yer alıyor. vakti ve vakti, 2020 imsakiyesinde güncellendi. Peki, 2020 imsakiyesi ile Elazığ'da ezan kaçta okunuyor, Tunceli'de iftar ve sahur saati kaçta? Haberimizde, Elazığ sahur ve iftar saati ile Elazığ ve Tunceli imsakiyesi, akşam ezanı saati ve illerin Ramazan imsakiyesine ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 24.04.2020 15:58 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 15:58
Elazığ, Tunceli imsakiye ile iftar vakti! 2020 Elazığ ve Tunceli’de sahur ve iftar saati kaçta?

Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sahur ve iftar sofraları kurulmaya başlandı. Ramazan ayında oruç tutacak olan vatandaşlar Ramazan imsakiye vakitlerini araştırıyor. Elazığ ve Tunceli'de yaşayan vatandaşlar İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan sahur ve iftar saatlerine bakıyor. Yine ibadetlerle dualarla geçirilecek olan Ramazan ayında 2020 Elazığ ve Tunceli sahur- iftar vaktini Diyanet açıkladı. Buna göre Elazığ ve Tunceli'de kaçta? Sorusunun yanıtı belli oldu. Peki 2020 Ramazan imsakiyesine göre Elazığ ve Tunceli sahur ve iftar saati kaçta? İşte bilgiler…

ELAZIĞ VE TUNCELİ İMSAKİYE İLE İFTAR VAKTİ!

On bir ayın sultanı Ramazan ayına girmemizle birlikte sahur ve iftar saatleri merak ediyor. İşte Diyanet'in takvimine göre, Elazığ ve Tunceli Ramazan imsakiyesini haberimizde bulabilirsiniz.

Elazığ, Tunceli imsakiye ile iftar vakti! 2020 Elazığ ve Tunceli’de sahur ve iftar saati kaçta?

ELAZIĞ SAHUR VE İFTAR VAKTİ: SAATİ KAÇTA?

Elazığ'da mübarek Ramazan ayının ilk oruçları saat 19.15'te okunacak akşam ezanının ardından açılacak. Elazığ'da yatsı namazı saati ise 20.40

TUNCELİ SAHUR VE İFTAR VAKTİ: VAKTİ SAAT KAÇTA?

Tunceli'de mübarek Ramazan ayının ilk oruçları saat 19.15'de okunacak akşam ezanının ardından açılacak. Tunceli'de yatsı namazı saati ise 20.40

TUNCELİ'DE İFTARA NE KADAR KALDI? TIKLAYINIZ

ELAZIĞ'DA İFTARA NE KADAR KALDI? TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Elazığ, Tunceli imsakiye ile iftar vakti! 2020 Elazığ ve Tunceli’de sahur ve iftar saati kaçta?

ORUCA NİYET NASIL EDİLİR?

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', II, 85).

Bu oruçlar için, "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, "falanca kaza, keffaret veya adak orucuna" şeklinde belirtilmesi gerekir.

Elazığ, Tunceli imsakiye ile iftar vakti! 2020 Elazığ ve Tunceli’de sahur ve iftar saati kaçta?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Elazığ, Tunceli imsakiye ile iftar vakti! 2020 Elazığ ve Tunceli’de sahur ve iftar saati kaçta?
Elazığ, Tunceli imsakiye ile iftar vakti! 2020 Elazığ ve Tunceli’de sahur ve iftar saati kaçta?
Elazığ, Tunceli imsakiye ile iftar vakti! 2020 Elazığ ve Tunceli’de sahur ve iftar saati kaçta?
SON DAKİKA