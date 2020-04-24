Elazığ, Tunceli imsakiye ile iftar vakti! 2020 Elazığ ve Tunceli’de sahur ve iftar saati kaçta?

Mübarek Ramazan ayına girmemizle birlikte sahur ve iftar saati heyecanı da başladı. Ramazan ayı boyunca tüm Müslümanlar sabah imsak saatinden akşam ezanı okunmasına kadar hiçbir şey yemeyecek ve içmeyecekler. Dolayısıyla bu belirli saatler de merak konusu oldu. Merak edilenler arasında Elazığ ve Tunceli'de imsakiye ve iftar vakitleri de yer alıyor. Elazığ iftar vakti ve Tunceli iftar vakti, 2020 imsakiyesinde güncellendi. Peki, 2020 imsakiyesi ile Elazığ'da ezan kaçta okunuyor, Tunceli'de iftar ve sahur saati kaçta? Haberimizde, Elazığ sahur ve iftar saati ile Elazığ ve Tunceli imsakiyesi, akşam ezanı saati ve illerin Ramazan imsakiyesine ulaşabilirsiniz.