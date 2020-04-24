Elazığ, Tunceli imsakiye ile iftar vakti! 2020 Elazığ ve Tunceli’de sahur ve iftar saati kaçta?

Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sahur ve iftar sofraları kurulmaya başlandı. Ramazan ayında oruç tutacak olan vatandaşlar Ramazan imsakiye vakitlerini araştırıyor. Elazığ ve Tunceli'de yaşayan vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan sahur ve iftar saatlerine bakıyor. Yine ibadetlerle dualarla geçirilecek olan Ramazan ayında 2020 Elazığ ve Tunceli sahur- iftar vaktini Diyanet açıkladı. Buna göre Elazığ ve Tunceli'de sahur ve iftar saati kaçta? Sorusunun yanıtı belli oldu. Peki 2020 Ramazan imsakiyesine göre Elazığ ve Tunceli sahur ve iftar saati kaçta? İşte bilgiler…

ELAZIĞ VE TUNCELİ İMSAKİYE İLE İFTAR VAKTİ!

On bir ayın sultanı Ramazan ayına girmemizle birlikte sahur ve iftar saatleri merak ediyor. İşte Diyanet'in takvimine göre, Elazığ ve Tunceli Ramazan imsakiyesini haberimizde bulabilirsiniz.