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Haberler Yaşam Elektrik desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır, başvuru şartları nelerdir? 2022 Elektrik tüketim desteği ne kadar, kaç TL, kimlere verilecek?
Giriş Tarihi: 14.10.2022 09:32 Güncelleme Tarihi: 14.10.2022 09:42

Elektrik desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır, başvuru şartları nelerdir? 2022 Elektrik tüketim desteği ne kadar, kaç TL, kimlere verilecek?

Elektrik desteği gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, elektrik faturalarını ödemekte zorlanan ihtiyaç sahibi haneler için elektrik fatura desteğini hayata geçirmişti. Soğuk kış günlerinin yaklaşmasıyla birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşlar, elektrik fatura desteği başvuruları ile ilgili detayları sorgulamaya başladı. Bu destek ödemelerinden yararlanmak isteyenler, Elektrik tüketim desteği başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, kimlere verilir şeklindeki sorulara yanıt arıyor. Peki, Elektrik yardımı ne kadar, kaç TL? İşte, 2022 e devlet elektrik desteği başvuru ekranı, şartları ve tüm merak edilenler…

Elektrik desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır, başvuru şartları nelerdir? 2022 Elektrik tüketim desteği ne kadar, kaç TL, kimlere verilecek?

Ekim ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte sıcak havalara veda ettik ve kara kış kapıya dayanmış durumda. Bu nedenle elektrik fatura desteği ile ilgili sorgulamalar arttı. Kış aylarında elektrik faturalarının yüksek gelmesinden endişe duyan vatandaşlar, elektrik yardımı ücreti ve başvuru şartları gibi detayları araştırıyor. Elektrik tüketim desteği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından elektrik faturalarını ödemekte zorlanan ihtiyaç sahibi hanelere hanedeki birey sayısına göre veriliyor. Peki, Elektrik desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır, başvuru şartları nelerdir? 2022 Elektrik tüketim desteği tutarı ne kadar, kaç TL, kimlere verilecek? İşte elektrik desteği e devlet başvuru ekranı ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler…

Elektrik desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır, başvuru şartları nelerdir? 2022 Elektrik tüketim desteği ne kadar, kaç TL, kimlere verilecek?

ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ KİMLER YARARLANABİLİR?

Söz konusu destek programından, SYD Vakıfları tarafından 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında; düzenli merkezi yardım ve aylıklara (Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı (EVEK), Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı (MAAY),

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Elektrik desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır, başvuru şartları nelerdir? 2022 Elektrik tüketim desteği ne kadar, kaç TL, kimlere verilecek?

Öksüz/Yetim ve Asker Çocuğu Yardım Programı (ÖYAÇ), Şartlı Eğitim - Şartlı Sağlık Yardım Programı (ŞESY), Çoklu Doğum Yardım Programı, Kronik Hastalık Yardım Programı, Engelli Aylıkları, Yaşlı Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı)ilişkin hak sahipliği belirlenen ve bu hak sahipliği devam eden haneler faydalandırılmaktadır.

Elektrik desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır, başvuru şartları nelerdir? 2022 Elektrik tüketim desteği ne kadar, kaç TL, kimlere verilecek?

ÖDEME ZAMANI VE ÖDEME MİKTARI NE ŞEKİLDE YAPILIR?

Ödemeler aylık yapılmakta olup ETD programı kapsamında;

1-2 kişilik muhtaç hanelere aylık 75 kilovatsaat,

3 kişilik muhtaç hanelere aylık 100 kilovatsaat,

4 kişilik muhtaç hanelere aylık 125 kilovatsaat,

5 ve daha fazla kişilik muhtaç hanelere aylık 150 kilovatsaat

karşılığı tutar kadar aylık destek verilmektedir.

Herhangi bir kuruma başvuru yapılmasına gerek olmayıp; hak sahiplerinin Kimlik Kartı ve elektrik faturası ile PTT şubesine gitmesi yeterlidir.

Elektrik desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır, başvuru şartları nelerdir? 2022 Elektrik tüketim desteği ne kadar, kaç TL, kimlere verilecek?

ELEKTRİK DESTEĞİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Herhangi bir kuruma başvuru yapılmasına gerek olmayıp; hak sahiplerinin Kimlik Kartı ve elektrik faturası ile PTT şubesine gitmesi yeterlidir.

Düzenli sosyal yardım/2022 sayılı yasa kapsamında aylık almaya ilişkin verilmiş hak sahipliği kararı devam eden hanelerin sistem üzerinde aylık kontrolü yapıldıktan sonra ödemeler hazırlanmaktadır.

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