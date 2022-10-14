Ekim ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte sıcak havalara veda ettik ve kara kış kapıya dayanmış durumda. Bu nedenle elektrik fatura desteği ile ilgili sorgulamalar arttı. Kış aylarında elektrik faturalarının yüksek gelmesinden endişe duyan vatandaşlar, elektrik yardımı ücreti ve başvuru şartları gibi detayları araştırıyor. Elektrik tüketim desteği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından elektrik faturalarını ödemekte zorlanan ihtiyaç sahibi hanelere hanedeki birey sayısına göre veriliyor. Peki, Elektrik desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır, başvuru şartları nelerdir? 2022 Elektrik tüketim desteği tutarı ne kadar, kaç TL, kimlere verilecek? İşte elektrik desteği e devlet başvuru ekranı ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler…