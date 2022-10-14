Elektrik desteği gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, elektrik faturalarını ödemekte zorlanan ihtiyaç sahibi haneler için elektrik fatura desteğini hayata geçirmişti. Soğuk kış günlerinin yaklaşmasıyla birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşlar, elektrik fatura desteği başvuruları ile ilgili detayları sorgulamaya başladı. Bu destek ödemelerinden yararlanmak isteyenler, Elektrik tüketim desteği başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, kimlere verilir şeklindeki sorulara yanıt arıyor. Peki, Elektrik yardımı ne kadar, kaç TL? İşte, 2022 e devlet elektrik desteği başvuru ekranı, şartları ve tüm merak edilenler…