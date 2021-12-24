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Haberler Yaşam Elektrik kesintisi sorgulama: İşte 24 Aralık İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler için AYEDAŞ – BEDAŞ arıza sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 24.12.2021 10:26 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 10:27

Elektrik kesintisi sorgulama: İşte 24 Aralık İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler için AYEDAŞBEDAŞ arıza sorgulama ekranı

İstanbul Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası'nda yaşayan vatandaşlar, bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler için AYEDAŞ ve BEDAŞ'tan yapılan son duyuruları takip ediyor. Megakentte elektrik tedariğinden sorumlu olan AYEDAŞ ve BEDAŞ, şehir genelinde yaşanacak kesintileri anlık olarak bildiriyor. Vatandaşlar elektrik kesintisi sorgulama ekranı üzerinden kesinti saatlerine ve kesintiden etkilenen bölgelere ulaşabiliyor. İşte güncel kesintiler ve AYEDAŞ – BEDAŞ arıza sorgulama ekranı.

Elektrik kesintisi sorgulama: İşte 24 Aralık İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler için AYEDAŞ – BEDAŞ arıza sorgulama ekranı

Bugün İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası'nın çeşitli ilçelerinde kısa ve uzun süreli elektrik kesintileri meydana gelecek. Bugün arıza onarımı ve altyapı iyileştirme çalışmaları nedeniyle kısa süreliğine bazı bölgelere elektrik verilemeyecek. İşte bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler, mahalleler ve AYEDAŞBEDAŞ arıza sorgulama ekranı.

Elektrik kesintisi sorgulama: İşte 24 Aralık İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler için AYEDAŞ – BEDAŞ arıza sorgulama ekranı

24 ARALIK ANADOLU YAKASI GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İşte bugün yaşanan kesintiler...

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Elektrik kesintisi sorgulama: İşte 24 Aralık İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler için AYEDAŞ – BEDAŞ arıza sorgulama ekranı

BEYKOZ

Bakım Çalışması

24.12.2021 09:30 - 14:00

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TAFLAN, TAŞLIK ÇIKMAZI, ŞİŞMAN ÇIKMAZI, SOĞUKSU, KİLİS ÇIKMAZI, ÇİT ÇIKMAZI, DAMLA ÇIKMAZI, ÇERKEZ, HANÇER, BARIŞ, GÜFTE ÇIKMAZI, AYHAN ÇIKMAZI, ÇERÇEVE, BAKIRCI, BURMA ÇIKMAZI, SAVAŞ, TUNCER, YAMAÇ, ŞEHİT EROL MARANGOZ, ŞİMŞEK, TUNALI, EDE, BALA ÇIKMAZI, ŞEHİT MURAT ÇAVDAR ÇIKMAZI, BİRCAN ÇIKMAZI, AYDINLAR, BAHAR, BALABAN, AVARE

Bakım Çalışması

24.12.2021 09:30 - 17:00

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak VENÜS, DUTDERE, GÜZELBAHCE, TÜRKELİ, BEŞER, KIRLANGIÇ, YUSUFCUK

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

RÜZGARLIBAHÇE, ŞEHİT AZİZ ÇELİK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÖRNEKKÖY, CEBİR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YALIKÖY, AHMET MİTHAT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TOKATKÖY, DOĞUKAPISI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAVUZ SELİM, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇAMLIBAHÇE, DOĞU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Elektrik kesintisi sorgulama: İşte 24 Aralık İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler için AYEDAŞ – BEDAŞ arıza sorgulama ekranı

ÜSKÜDAR

Bakım Çalışması

24.12.2021 09:30 - 18:00

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KISIKLI, ŞEHİT İSMAİL MORAY, RAMİZPAŞA

Bakım Çalışması

24.12.2021 09:30 - 18:00

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇAĞLAYAN, ÖZÜDOĞRU, GÜZ, SAVAŞ, ŞEKER MASLAK, TOPÇU, KURUDERE, SÜTÇÜ İMAM, SÜTÇÜ, ALEMDAĞ

Bakım Çalışması

24.12.2021 10:00 - 18:00

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KÖPRÜ, AYAZMA, BESİM ÇEÇENER, MASLAK

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAHÇELİEVLER, ZAMBAK ÇIKMAZI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KUZGUNCUK, MENTEŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇENGELKÖY, ONURLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SELAMİ ALİ, BAKKAL ADEM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

24 ARALIK AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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24 ARALIK AVRUPA YAKASI GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARNAVUTKÖY

NO: 8641330

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARABURUN mah AKBORA, AKSU, AKÇA AĞAÇ, ALAYEMİNİ, ALEM, ALPKAN, ARASTA, ARI BURNU, ARI KUŞU , ARİFE, ASLAN, ATA, ATEŞ ÇİÇEĞİ , AYVACIK , AZAT, BAHİRE, BAL ÇİÇEĞİ , BARAJ , BARAJ YOLU, BARINAK, BARIŞ, BAŞAK , BENGÜ , BEREKET , BEYAZ, BUKET , BULUT , BURCU , CAN , CANLI, CEYLAN , DENİZCİLER, DEĞİRMEN, DOLU , DURU, DUYGU , DÜNYA, DİDEM , DİLEK , ELMALI , ELMAS, ELİF , ENGİN, ESENTEPE , ESİNTİ , EZGİ , FESLEĞEN , FEZA, FIRIN , FISTIKÇAMI , GÖKTAŞ, GÖKÇE, GÖLYAYLA , GÜL, GÜLSUYU , GÜLÜMSER , GÜNEY , GÜNEŞ , GÜRPINAR, GÜVEN , HAYAL, HIZIRBEY , HÜLYA, HÜR, HİCRAN, HİSARÖNÜ, IŞIK, KAPTAN , KARACASU, KARATEPE, KAVAKLI, KAYNAK, KAĞAN, KUMLU, KUMSAL, KÖKSAL , LALEZAR , LODOS, LİMAN , MAVİ MARMARA, MEHTAP , MERCAN , MEYDAN , NAZLI, NUR , NİLÜFER, NİSAN , ONUR, ORTA, OZAN, PAMUK , PAZAR , PELİT, PIRLANTA , PLAJ , RADAR , RENK , RESSAM, SAHİL, SARAY , SARDALYA, SARENUR, SARMAŞIK , SELÇUKBEY, SERGEN , SERVİ, SEVGİ, SONGÜL, SUBAŞI, SÜMBÜL, TAHLİSİYE, TEMMUZ, TERKOS-KARABURUN , TUNCEL, UMMAN , UMUT , UĞUR , VOLKAN , YAKAMOZ , YALÇIN , YAVUZ , YENİ CAMİ , YEŞİL KENT , YEŞİLTEPE, YEŞİM , YILDIRIM , YOSUN , ZAFER , ZÜMRÜT, ÇARŞI İÇİ, ÇAYIRBAŞI , ÇAĞLA , ÇELİK , ÇELİKAY, ÇETİN, ÇINAR, ÇİMENLİ , ÇİÇEK , ÖMÜRTEPE, ÖNDER, ÜÇ EVLER , İSKELE , ŞADAN, ŞANSAL , ŞELALE , ŞENGÜL , ŞENLİK, ŞENTEPE sk / TERKOS mah ALTIN, CENNET, DEMOKRASİ, ESKİ ÇİFTLİK, GEÇİT, HATUN ÇEŞME, HEKİM, KUMLUK, KUŞBURNU, LADİN, LALE, LAVANTA, MANOLYA, MENEKŞE, MİNE, NİMET, SUR, TERKOS-KARABURUN, bölgelerinde 24/12/2021 10:30:00 - 24/12/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 8624412

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇELİKTEPE mah OZAN, İLHANLAR, ŞAH sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah BENGÜ, BILDIRCIN, BULUT, GÜNEY 1, KARANFİL, KASIMPATI, LALELİ, MERİÇ, PELİT, RÜYA, SOLMAZ, ŞAHİKA, ŞEHİT ERTUĞRUL KABATAŞ sk / MECİDİYEKÖY mah BAŞER, CAN, KIR, MEHTAP, TAÇ, TOPUZ, UĞUR, ÇINARLI, ŞAHİNLER, ŞEHİT ERTUĞRUL KABATAŞ sk bölgelerinde 24/12/2021 01:00:00 - 24/12/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8642371

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AKASYA, AKIŞ, AKÇE, ALİM, AYÇA, BAŞYİĞİT, BEYDER, BOYABAT, CAMİALTI, DEREBAŞI, DEREBAŞI KÜMESİ, DR. CEMİL BENGÜ, DÜLGER, FİDAN, GÜLEÇ, GÜZEL, KALAMIŞ, KAYNAK, KENDİR, KESTANE, KESTANE KÜMESİ, KÖKNAR, MARMARA, MAZİ, MÜRVER, NAKIŞ, NEZİR, OCAK, PARLAK, SALKIM, SEVİM, SÖĞÜT, TARÇIN, TAŞOCAĞI KÜMESİ, ZEMBİL KÜMESİ, ÇAMALTI, ÇİT, ÖNDER, İBRAHİM, İLKE sk bölgelerinde 24/12/2021 09:00:00 - 24/12/2021 11:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8574409

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah ARANIR, SEVİLEN, SEĞMEN sk bölgelerinde 24/12/2021 09:30:00 - 24/12/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8574422

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah ARANIR, DENİZMEN, NAME, YENER sk bölgelerinde 24/12/2021 09:30:00 - 24/12/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8573910

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah BARIŞBEY, DENİZMEN, IŞIKLI, KAĞITHANE, MİNNET, SARP, SEREN, SEVİLEN, SEĞMEN, TURSEL sk / MERKEZ mah AKÇAY, BUZDAĞ, ERKAN, GÜVENCE, KARAMEŞE, KAĞITHANE, KEMERBURGAZ, ONARIM, SEÇKİN sk bölgelerinde 24/12/2021 09:30:00 - 24/12/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8642367

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-EMNİYET EVLERİ mah BEŞİR, BEŞİR ÇIKMAZI, BODUR, BOZKURT, BUHARA, BÜLBÜLDERE, DEĞİRMENCİ, EMNİYET, ERİŞ, ETİ, KABATAŞ, MEHTER, SEMERKANT, SEYİR, TAŞKENT, YEDİPINAR, YEŞİL KIBRIS, ÇELEBİ MEHMET, ÖTÜGEN sk / ÇELİKTEPE mah BUHARA, SEMERKANT, YEŞİL KIBRIS, ÇELEBİ MEHMET sk bölgelerinde 24/12/2021 09:30:00 - 24/12/2021 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8642373

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HARMANTEPE mah DERE, GÜNEŞLİ, LAVANTA, TADIM, TAŞOCAĞI, YEŞİLCE, YÖRÜK, ÖZKAN sk / HÜRRİYET mah ADİLHAN, AKASYA, BERRA, BÜKLÜM, DEREBAŞI, HUDUT, KALAMIŞ, KAVAK, KAVAK KÜMESİ, KÖKNAR, NAZENDE, SÖĞÜT, TAŞOCAĞI, ÇAMALTI, ÖNDER, İLKE sk / ÇAĞLAYAN mah 15 TEMMUZ ŞEHİTLER, ATAKAN, FEVZİ ÇAKMAK, GÜRSEL, HAMAM, LEVENT, MEDİNE, SAHRA, TAYFUN, TAŞOCAĞI, YÜKSEL, ŞEN sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah AKARCA, GÜNEY 2, HUDUT, KIVILCIM, PAPATYA, PORTAKAL, ÖNDER sk bölgelerinde 24/12/2021 10:00:00 - 24/12/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8642382

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah ATAK, BALÇIK, BAŞPINAR, BERK, BEYZA, BILDIRCIN, DERE, HAVZA, HAŞMET, TALATPAŞA sk / HARMANTEPE mah ABDİ İPEKÇİ, AKIN, ASLAN, ATAK, AYAZ, BEYLER, DERE, DOĞU, EVLEK, GÜLBEN, GÜRBÜZ, GÜZELDERE, HAYRAN, KAYA, KONAK, SUYOLU, TALATPAŞA, TAN, TARIM, TARIM ÇIKMAZI, UYANIK, YENİCE, ÇELENK, ÖKTEN ÇIKMAZI, İDİL, İMREN sk / ÇELİKTEPE mah ÜÇOKLAR sk bölgelerinde 24/12/2021 14:00:00 - 24/12/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8642386

İSTANBUL, KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah BURCU, CAMİ ARKASI, DİREK, EGE, KORU, LİSE, MEKTEP, MEZBAHA, NAGİHAN, SADABAD, SARDUNYA, TABYA, TOPATAN, UFUK, VARNA, YENİÇARŞI, ÇOBANÇEŞME sk / NURTEPE mah TABYA, TAHİR, ÇOBANÇEŞME, ÇİLEKLİ, ÖZEN sk bölgelerinde 24/12/2021 15:30:00 - 24/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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