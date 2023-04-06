Elektrikler ne zaman gelecek? 6 Nisan BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
BEDAŞ, 6 Nisan elektrik kesintisi programını paylaştı. Planlı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında Avrupa Yakası'ndaki 17 ilçede elektirik kesintileri yaşanacak.
Planlı programa göre, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beşiktaş, Beylikdüzü, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Güngören, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şişli ve Zeytinburnu ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.
İşte BEDAŞ elektrik kesintisi programı;
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BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA
NO: 34794524
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ATATÜRK mah BAHRİYE, GELİBOLU, TÜRKSOY, ŞÖHRET sk bölgelerinde 06/04/2023 09:30:00 - 06/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.,
NO: 34795856
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah CAMİ, KARADUT, KÖROĞLU, MEKTEP sk / ÜNİVERSİTE mah MEKTEP sk bölgelerinde 06/04/2023 09:00:00 - 06/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34794916
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah HAZİNE sk bölgelerinde 06/04/2023 13:00:00 - 06/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.