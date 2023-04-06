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Giriş Tarihi: 06.04.2023 13:35 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 13:35

Elektrikler ne zaman gelecek? 6 Nisan BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

İstanbul elektrik kesintisi yaşanan ilçeler listesi, BEDAŞ arıza kesinti sorgulama ekranı ile belli oluyor. Planlı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında Avrupa Yakası'ndaki 17 ilçede elektirik kesintileri yaşanacak. Elektriklerin olmadığını fark edenler, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek sorusuna yanıt arıyor. İşte 6 Nisan BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi listesi

Elektrikler ne zaman gelecek? 6 Nisan BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

İstanbul elektrik kesintisi birçok ilçede akşama kadar gelmeyecek. Esenyurt, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Güngören yüksek nüfuslu ilçelerde elektrik kesintisi yaşanıyor. Elektriklerin gittiğini fark edenler, İstanbul elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ arıza kesinti sorgulama ekranı ile İstanbul elektrik kesintisi yaşanan ilçeler listesi öğrenilebiliyor. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte 6 Nisan İstanbul elektrik kesintisi olan yerler BEDAŞ arıza ile sorgula

Elektrikler ne zaman gelecek? 6 Nisan BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BEDAŞ, 6 Nisan elektrik kesintisi programını paylaştı. Planlı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında Avrupa Yakası'ndaki 17 ilçede elektirik kesintileri yaşanacak.

Planlı programa göre, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beşiktaş, Beylikdüzü, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Güngören, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şişli ve Zeytinburnu ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

İşte BEDAŞ elektrik kesintisi programı;

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA

NO: 34794524

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ATATÜRK mah BAHRİYE, GELİBOLU, TÜRKSOY, ŞÖHRET sk bölgelerinde 06/04/2023 09:30:00 - 06/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.,

NO: 34795856

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah CAMİ, KARADUT, KÖROĞLU, MEKTEP sk / ÜNİVERSİTE mah MEKTEP sk bölgelerinde 06/04/2023 09:00:00 - 06/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34794916

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah HAZİNE sk bölgelerinde 06/04/2023 13:00:00 - 06/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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Elektrikler ne zaman gelecek? 6 Nisan BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

NO: 34786500

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -MAHMUTBEY mah sk bölgelerinde 06/04/2023 09:00:00 - 06/04/2023 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.


NO: 34788120

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1470., 1471., 1473., 1476., 1502., 1503., 1504., GÜLBAHAR sk bölgelerinde 06/04/2023 09:00:00 - 06/04/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.


NO: 34786514

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1717., 1722. sk bölgelerinde 06/04/2023 09:00:00 - 06/04/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.


NO: 34786501

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah KÜÇÜK HALKALI sk bölgelerinde 06/04/2023 12:00:00 - 06/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrikler ne zaman gelecek? 6 Nisan BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

NO: 34792616

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah FUATPAŞA, HURMALI, TALATPAŞA, ZİYAPAŞA, İSMAİLPAŞA, ŞEVKET DAĞ sk bölgelerinde 06/04/2023 09:00:00 - 06/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.


NO: 34790209

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BAĞCILAR, KIBRIS, SERHAT 2 sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-YILDIZTEPE mah KUYULU sk bölgelerinde 06/04/2023 09:00:00 - 06/04/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.


NO: 34794728

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah KAZIM KARABEKİR, MAHMUTBEY 10., MAHMUTBEY 11., MAHMUTBEY 12. sk bölgelerinde 06/04/2023 10:00:00 - 06/04/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.


NO: 34794731

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah AKGÜN, FIRAT sk bölgelerinde 06/04/2023 11:00:00 - 06/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34784593

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah HATBOYU ÇIKIŞI sk / SAKIZAĞACI mah CEVİZLİ YALI, HAVLUCULAR, HEYET, TAYYARE MEYDANI, TAŞHAN, YURT SAHİBİ, İSTANBUL sk / bölgelerinde 06/04/2023 14:00:00 - 06/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.


NO: 34794732

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah AKGÜN, FIRAT sk bölgelerinde 06/04/2023 12:00:00 - 06/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrikler ne zaman gelecek? 6 Nisan BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

NO: 34779733

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah DERELİ sk bölgelerinde 06/04/2023 09:00:00 - 06/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.


NO: 34779735

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -ZİYA GÖKALP mah sk bölgelerinde 06/04/2023 09:00:00 - 06/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.


NO: 34779734

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah AVCI, AZİM, BUHARA, BİRİKİM, DİLEK, FASIL, GÖKÇE, HÜRRİYET, KAFKAS, KÜHEYLAN, MEVSİM, TAŞKENT, TEK SANTRALİ, UMUT, İMREN sk bölgelerinde 06/04/2023 09:00:00 - 06/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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