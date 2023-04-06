Elektrikler ne zaman gelecek? 6 Nisan BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

NO: 34792616

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah FUATPAŞA, HURMALI, TALATPAŞA, ZİYAPAŞA, İSMAİLPAŞA, ŞEVKET DAĞ sk bölgelerinde 06/04/2023 09:00:00 - 06/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34790209

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BAĞCILAR, KIBRIS, SERHAT 2 sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-YILDIZTEPE mah KUYULU sk bölgelerinde 06/04/2023 09:00:00 - 06/04/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34794728

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah KAZIM KARABEKİR, MAHMUTBEY 10., MAHMUTBEY 11., MAHMUTBEY 12. sk bölgelerinde 06/04/2023 10:00:00 - 06/04/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34794731

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah AKGÜN, FIRAT sk bölgelerinde 06/04/2023 11:00:00 - 06/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34784593

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah HATBOYU ÇIKIŞI sk / SAKIZAĞACI mah CEVİZLİ YALI, HAVLUCULAR, HEYET, TAYYARE MEYDANI, TAŞHAN, YURT SAHİBİ, İSTANBUL sk / bölgelerinde 06/04/2023 14:00:00 - 06/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34794732

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah AKGÜN, FIRAT sk bölgelerinde 06/04/2023 12:00:00 - 06/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.