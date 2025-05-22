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Eli öpülesi baba! Engelli oğluna hem annelik hem babalık yapıyor
Giriş Tarihi: 22.05.2025 06:50
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025
06:53
Eli öpülesi baba! Engelli oğluna hem annelik hem babalık yapıyor
Kayseri'de eşinin evi terk edip gitmesinin ardından 12 yaşındaki zihinsel engelli oğlu Emirhan ile baş başa kalan baba Rıfat Şahin, oğluna hem annelik hem de babalık yaptı. Oturdukları evi boşaltması için dava bile açan eski eşine inat oğluna 8 yıl boyunca gözü gibi baban fedakâr baba, bacağı kırılan Emirhan'ı günlerce hastaneye sırtında götürdü. Kendisini artık oğluna adadığını belirten Baba Rıfat Şahin; "Emirhan artık 20 yaşında. Ben hayatımı oğluma adadım, benim için artık her şey Emirhan" dedi.