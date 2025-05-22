Eli öpülesi baba! Engelli oğluna hem annelik hem babalık yapıyor

Kayseri'de zihinsel engeli olarak dünyaya gelen Emirhan'a daha sonra otizm teşhisi de kondu. Anne S.A ise hem eşini hem de oğlu Emirhan'ı 8 yıl önce terk edip gitti. Bir daha geri dönmeyen S.A boşanma davası açıp kocasından ayrıldıktan sonra hemen başka biriyle evlendi. Çiftin 12 yaşında olan zihinsel engelli çocukları Emirhan'a ise o günden sonra babası bakmaya başladı. İşe yanında oğlunu da götüren baba Rıfat Şahin, birçok kez oğlu nedeniyle işten bile çıkarıldı.