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Haberler Yaşam Elnare Kızmaz köylülerin cinsel tacizine uğramıştı: Videoları çeken kahveci Müge Anlı’da konuştu!
Giriş Tarihi: 12.12.2022 14:33 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 14:39

Elnare Kızmaz köylülerin cinsel tacizine uğramıştı: Videoları çeken kahveci Müge Anlı’da konuştu!

Azeri uyruklu Elnare Kızmaz, geçtiğimiz ay sırra kadem bastı. Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılan ablası ise eniştesi Ahmet Kızmaz'ı suçladı. İddialara göre Ahmet Kızmaz, eşini başka erkeklerle birlikte olmaya zorladı. Mide bulandıran olayda videoları çeken kahveci ise canlı yayında açıklamalar yaptı.

Elnare Kızmaz köylülerin cinsel tacizine uğramıştı: Videoları çeken kahveci Müge Anlı’da konuştu!

Azeri asıllı Aynure Hanım, geçtiğimiz günlerde Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Balıkesir'in Örencik köyünde oturan ve 3 haftadır kayıp olan Elnare Kızmaz'ın bulunması için yardım çağrısı yaptı.

Elnare Kızmaz köylülerin cinsel tacizine uğramıştı: Videoları çeken kahveci Müge Anlı’da konuştu!

Aynure Hanım, eniştesi Ahmet Kızmaz'ı suçladı. İddialara göre; Ahmet Kızmaz, şiddet uyguladığı eşi Elnare Kızmaz'ı, başka erkeklerle birlikte olmaya zorladı. Karşılığında da para aldı.

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Elnare Kızmaz köylülerin cinsel tacizine uğramıştı: Videoları çeken kahveci Müge Anlı’da konuştu!

Kayıp kadını istismar edenlerden birisi de eşi Ahmet Kızmaz'ın ağabeyi İsmail Kızmaz'dı.

Elnare Kızmaz köylülerin cinsel tacizine uğramıştı: Videoları çeken kahveci Müge Anlı’da konuştu!

Okların hedefindeki Ahmet Kızmaz ise gözyaşları içinde iddiaları yalanladı.

Elnare Kızmaz köylülerin cinsel tacizine uğramıştı: Videoları çeken kahveci Müge Anlı’da konuştu!

"Ben Allah'ın insanıyım. Kendi işimle uğraşıyorum. Ölmüştür o. Bir fiske vurduysam ellerim kırılsın, kopsun" ifadelerini kullandı.

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