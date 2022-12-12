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Elnare Kızmaz köylülerin cinsel tacizine uğramıştı: Videoları çeken kahveci Müge Anlı’da konuştu!
Giriş Tarihi: 12.12.2022 14:33
Güncelleme Tarihi: 12.12.2022
14:39
Elnare Kızmaz köylülerin cinsel tacizine uğramıştı: Videoları çeken kahveci Müge Anlı’da konuştu!
Azeri uyruklu Elnare Kızmaz, geçtiğimiz ay sırra kadem bastı. Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılan ablası ise eniştesi Ahmet Kızmaz'ı suçladı. İddialara göre Ahmet Kızmaz, eşini başka erkeklerle birlikte olmaya zorladı. Mide bulandıran olayda videoları çeken kahveci ise canlı yayında açıklamalar yaptı.